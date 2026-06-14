Uruguay y Arabia Saudita abren su camino en el Mundial 2026 con cuentas pendientes

Uruguay pondrá en marcha su participación en la Copa del Mundo 2026 este lunes 15 de junio cuando se enfrente a Arabia Saudita en el Estadio Miami, en un duelo que arrancará a las 16:00 horas, tiempo del centro de México. Sobre el papel, la dos veces campeona del mundo aparece como favorita para quedarse con los tres puntos, pero los antecedentes recientes y el momento que atraviesan ambos conjuntos sugieren que el encuentro podría ser más complicado de lo esperado.

La selección charrúa llega a esta edición mundialista con la misión de dejar atrás la decepción que representó su eliminación en la fase de grupos de Catar 2022, un resultado que estuvo lejos de las expectativas de una nación acostumbrada a competir entre las potencias del futbol internacional.

Sin embargo, el reto para Uruguay va más allá de conseguir una victoria en su estreno. El combinado sudamericano afronta una etapa de renovación marcada por la ausencia de dos de las figuras más importantes de su historia reciente: Edinson Cavani y Luis Suárez. Durante más de una década, ambos delanteros cargaron con las ilusiones de todo un país y protagonizaron algunos de los momentos más memorables de la Celeste en los escenarios internacionales.

Ahora, bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa, Uruguay busca construir una nueva identidad apoyada en una generación más joven, con futbolistas como Federico Valverde, Manuel Ugarte o Rodrigo Bentancur, quienes han comenzado a asumir el protagonismo. No obstante, los resultados recientes han sembrado algunas dudas respecto al verdadero potencial del equipo.

Previo al arranque de la Copa del Mundo, Uruguay disputó seis encuentros amistosos en los que registró dos victorias, tres empates y una derrota. El resultado más preocupante fue una goleada de 5-1 sufrida ante Estados Unidos, una actuación que encendió las alarmas.

Las eliminatorias sudamericanas tampoco ofrecieron demasiadas certezas. Aunque logró clasificarse en la cuarta posición con 28 puntos, la escuadra celeste dejó escapar unidades de manera constante en la recta final del proceso. En nueve de sus últimos doce compromisos sumó apenas tres triunfos, además de seis igualadas y tres descalabros. A ello se suma otro dato inquietante: en ocho de esos encuentros se quedó sin anotar.

Del otro lado estará una Arabia Saudita que ya sabe lo que es sorprender al mundo. Los llamados “Halcones Verdes” afrontan su séptima participación en una Copa del Mundo y la tercera al hilo. Su mejor actuación se remonta a Estados Unidos 1994, cuando alcanzaron los octavos de final en su debut mundialista, una instancia que no han logrado superar desde entonces.

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Pese a ello, los saudíes demostraron en Catar 2022 que son capaces de competir contra cualquiera. Hace cuatro años protagonizaron una de las mayores sorpresas en la historia de los Mundiales al derrotar a Argentina en su primer partido del torneo, un resultado que pocos imaginaron y que terminó convirtiéndose en una de las imágenes más recordadas de la competencia.

El camino hacia 2026 tampoco fue sencillo para Arabia Saudita. Después de no poder superar un complicado grupo de clasificación que compartió con Japón y Australia, tuvo que disputar una cuarta ronda eliminatoria para conseguir uno de los dos últimos boletos disponibles. Finalmente, logró su objetivo al finalizar en la primera posición del Grupo B.

Al igual que Uruguay, el conjunto asiático tampoco llega en su mejor momento. En sus cinco partidos más recientes de preparación acumuló tres derrotas, un empate y apenas una victoria, números que reflejan la irregularidad que ha acompañado al equipo en los meses previos al Mundial.

La historia entre ambas selecciones muestra una rivalidad equilibrada. Uruguay y Arabia Saudita se han enfrentado en tres ocasiones, con saldo de una victoria para cada escuadra y un empate. El antecedente más reciente se registró en Rusia 2018, cuando los sudamericanos se impusieron por marcador de 1-0.

Con ambos equipos necesitados de comenzar con el pie derecho y despejar las dudas que han generado en los últimos meses, el duelo en Miami promete convertirse en una prueba interesante de la primera jornada mundialista.

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MB