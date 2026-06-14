El piloto mexicano, Sergio "Checo" Pérez concluyó en la posición 14 del Gran Premio de Barcelona-Catalunya, una carrera que, de acuerdo con el piloto mexicano, confirmó varios de los problemas que Cadillac ha venido analizando en las últimas fechas de la temporada.

El tapatío explicó que las dificultades comenzaron desde el arranque, donde perdió terreno debido a la falta de tracción . Sin embargo, logró recuperar parte de las posiciones durante la primera vuelta antes de enfrentar complicaciones relacionadas con el rendimiento de los neumáticos.

“No fue un inicio sencillo. Patinaron mucho las ruedas al arrancar y perdimos algunas posiciones. Logramos recuperarlas durante la primera vuelta, pero a partir de ahí estuvimos pegados a Alex durante todo el primer stint”, señaló Pérez al término de la competencia.

Durante el primer relevo, el mexicano se mantuvo detrás de Alex Albon, sin encontrar una oportunidad clara para avanzar. Posteriormente, el comportamiento del compuesto duro condicionó el desarrollo de su carrera.

“Luego, el neumático duro nos fue realmente mal. Perdimos terreno y, con los lapeos y otras situaciones de carrera, también cedimos algo de tiempo frente a los Williams”, explicó.

El circuito catalán representaba una prueba importante para evaluar el comportamiento del monoplaza en condiciones que exigen un manejo constante de los neumáticos. Pérez reconoció que el resultado permitió confirmar los puntos débiles que ya habían detectado dentro del equipo.

“Creo que siempre supimos que Barcelona iba a evidenciar exactamente aquello que nos falta. Tenemos trabajo por hacer en esos descensos de rendimiento, cuando llegamos a ese punto de caída del neumático”, comentó.

El piloto mexicano indicó que la escudería cuenta ahora con información más precisa para entender el origen de los problemas y trabajar en soluciones para las siguientes competencias.

“Tenemos una idea bastante clara de lo que está ocurriendo y hoy lo confirmamos”, afirmó.

Pérez también destacó que su ausencia en la primera práctica libre limitó parte de la preparación del fin de semana, aunque el equipo logró recopilar información relevante durante las demás sesiones.

“Al perderme la FP1, no pude obtener una lectura clara del balance del coche con los distintos compuestos. Probamos todos los neumáticos, entendimos cómo funcionaban y también comprendimos mejor las limitaciones que estamos teniendo en este momento”, concluyó.

SV