El joven Isaac del Toro (UAE) se convirtió este domingo en el campeón de la Final de la edición número 78 del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes tras imponerse en solitario en la octava y última etapa disputada entre Beaufort y Plateau de Solaison-Brison, de 120.1 kilómetros.

Del Toro, originario de Ensenada, Baja California, atacó a 8.8 km de la cima y entró en meta celebrando su segunda y definitiva victoria con un tiempo de 3 horas con 35 minutos y 7 segundos, a una media de 33.5 km/hora.

El podio completo

La segunda plaza ha sido para el español Juan Ayuso, a un minuto, y la tercera para el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno X).

El podio final queda compuesto por Del Toro, el australiano Luke Tuckwell y el español Juan Ayuso.

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FF