Hamilton gana el Gran Premio de Barcelona

Lewis Hamilton consiguió su primera victoria como piloto de Ferrari al imponerse en el Gran Premio de Barcelona, disputado en el Circuit de Catalunya, resultado que se construyó a partir de una estrategia efectiva del equipo italiano y una correcta gestión de carrera por parte del británico.

La competencia tuvo un cierre marcado por la lucha entre los pilotos de Mercedes, Kimi Antonelli y George Russell, quienes disputaban la segunda posición durante las últimas vueltas. Sin embargo, el panorama cambió en el giro 62, cuando Antonelli sufrió un problema mecánico y quedó detenido a un costado de la pista.

La situación provocó la aparición del Virtual Safety Car, factor que terminó por definir el desenlace de la prueba y dejó sin opciones de reacción a varios competidores. Russell heredó el segundo puesto, mientras que el campeón del mundo, Lando Norris, completó el podio en la tercera posición.

Para Hamilton significó su primer triunfo con Ferrari y el regreso a lo más alto desde el Gran Premio de Bélgica de 2024, cuando todavía competía para Mercedes. Además fue la victoria 106 en su extensa y exitosa carrera en la máxima categoría del automovilismo.

La carrera registró además los abandonos de Lance Stroll, Valtteri Bottas, Oliver Bearman, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, Kimi Antonelli y Charles Leclerc.

Los múltiples retiros beneficiaron al piloto tapatío de Cadillac, quien logró avanzar posiciones para cruzar la meta en el lugar 14 de la clasificación final.

Con este resultado, Hamilton consiguió su primera victoria vestido de rojo y rompió la racha de seis triunfos consecutivos de Mercedes. Asimismo, el abandono de Antonelli puso fin a una seguidilla de cinco victorias al hilo del piloto italiano, que no pudo completar la competencia en Barcelona.

La siguiente parada del Gran Circo de la Fórmula 1 será el próximo 28 de junio cuando se corra el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring.

RESULTADOS

1.- Lewis Hamilton / Ferrari

2.- George Russell / Mercedes

3.- Lando Norris / McLaren

4.- Max Verstappen / Red Bull

5.- Oscar Piastri / McLaren

6.- Isack Hadjar / Red Bull

7.- Pierre Gasly / Alpine

8.- Franco Colapinto / Alpine

9.- Liam Lawson / RB

10.- Arvid Lindblad / RB

11.- Gabriel Bortoleto / Audi

12.- Carlos Sainz / Williams

13.- Esteban Ocon / Haas

14.- Sergio Pérez / Cadillac

15.- Charles Leclerc / Ferrari

16.- Kimi Antonelli / Mercedes

17.- Oliver Bearman / Haas

18.- Alex Albon / Williams

19.- Fernando Alonso / Aston Martin

20.- Nico Hulkenberg / Audi

21.- Valtteri Bottas / Cadillac

22.- Lance Stroll / Aston Martin

CAMPEONATO DE PILOTOS

1.- Kimi Antonelli / Mercedes / 156 puntos

2.- Lewis Hamilton / Ferrari / 115 puntos

3.- George Russell / Mercedes / 106 puntos

4.- Charles Leclerc / Ferrari / 75 puntos

5.- Lando Norris / McLaren / 73 puntos

6.- Oscar Piastri / McLaren / 68 puntos

7.- Max Verstappen / Red Bull / 55 puntos

8.- Pierre Gasly / Alpine / 41 puntos

9.- Isack Hadjar / Red Bull / 34 puntos

10.- Liam Lawson / RB / 26 puntos

11.- Franco Colapinto / Alpine / 19 puntos

12.- Oliver Bearman / Haas / 18 puntos

13.- Arvid Lindblad / RB / 12 puntos

14.- Carlos Sainz / Williams / 6 puntos

15.- Alex Albon / Williams / 5 puntos

16.- Esteban Ocon / Haas / 3 puntos

17.- Gabriel Bortoleto / Audi / 2 puntos

18.- Fernando Alonso / Aston Martin / 1 punto

19.- Sergio Pérez / Cadillac / 0 punto

20.- Nico Hulkenberg / Audi / 0 puntos

21.- Valtteri Bottas / Cadillac / 0 puntos

22.- Lance Stroll / Aston Martin / 0 puntos

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES

1.- Mercedes / 262 puntos

2.- Ferrari / 190 puntos

3.- McLaren / 141 puntos

4.- Red Bull / 89 puntos

5.- Alpine / 60 puntos

6.- RB / 38 puntos

7.- Haas / 21 puntos

8.- Williams / 11 puntos

9.- Audi / 2 puntos

10.- Aston Martin / 1 puntos

11.- Cadillac / 0 puntos

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