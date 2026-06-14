Costa de Marfil esperó hasta el minuto 90 este domingo para liquidar a Ecuador con un gol de Amad Diallo y quedarse con los tres puntos en el debut de ambas selecciones dentro del Grupo E del Mundial.

Hasta la aparición del delantero de 23 años del Manchester United, el partido disputado en Filadelfia parecía sentenciado y se perfilaba como el primer empate sin goles en lo que va del torneo .

Ecuador mostró más ambición y asumió mayores riesgos, pero careció de precisión en la definición.

La Tri tuvo oportunidades para abrir el marcador, con dos remates de Enner Valencia que se estrellaron en el travesaño durante el primer tiempo, además de otro disparo de Gonzalo Plata al minuto 69 que fue atajado por el guardameta marfileño Yahia Fofana.

Con este resultado, Alemania lidera el Grupo E con tres puntos . Costa de Marfil también suma tres unidades, aunque ocupa la segunda posición por tener una diferencia de goles inferior. Sin puntos aparecen Ecuador y la debutante Curazao, que cayó por 7-1.

La Tri, dirigida por el argentino Sebastián Beccacece, acumulaba hasta este encuentro una racha de 19 partidos sin conocer la derrota.

Su última caída se remontaba al 6 de septiembre de 2024, cuando perdió 1-0 ante Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas, precisamente en el debut de Beccacece al frente de la selección ecuatoriana.

SV