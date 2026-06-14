La actividad de la Copa Mundial de Futbol 2026 continúa este domingo 14 de junio con un atractivo duelo internacional que capta la atención de los aficionados. TV Azteca transmitirá el partido entre Países Bajos y Japón, en el que ambas selecciones debutarán en el torneo y buscarán sumar sus primeros puntos para encaminar su clasificación a la siguiente ronda.

TV Azteca ofrecerá la cobertura completa de este compromiso para todo el territorio mexicano a través de su señal abierta, aunque también cuenta con alternativas para ver el partido a través de internet.

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Horario de transmisión Países Bajos vs. Japón en TV Azteca

El Estadio Dallas, ubicado en la ciudad de Arlington, Texas, abre sus puertas para albergar este vibrante enfrentamiento correspondiente a la fase de grupos. Este recinto deportivo, reconocido a nivel internacional por su arquitectura moderna y su capacidad para recibir a más de 80 mil espectadores, representa una de las sedes más imponentes del campeonato. El silbatazo inicial suena en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Países Bajos llega a este compromiso con la firme intención de imponer su jerarquía europea y demostrar por qué figura entre los candidatos al título. El conjunto dirigido por Ronald Koeman se caracteriza por su organización táctica, la calidad técnica de sus centrocampistas y la velocidad de varios de sus jugadores ofensivos.

Japón afronta el encuentro con la intención de competir de igual a igual ante uno de los rivales más exigentes del grupo. El conjunto dirigido por Hajime Moriyasu ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años y se ha consolidado entre las selecciones más fuertes de Asia.

¿Dónde ver Países Bajos vs. Japón GRATIS?

Quienes no cuentan con un televisor cerca tienen a su disposición diversas alternativas digitales de primer nivel para no perderse ningún detalle de la justa mundialista. TV Azteca habilita la transmisión mediante su sitio web oficial . Los usuarios solo necesitan una conexión estable a internet para ingresar al portal y activar el reproductor de video en tiempo real sin interrupciones.

Además del portal web tradicional, la empresa de telecomunicaciones pone a disposición del público las aplicaciones móviles TV Azteca En Vivo y TV Azteca Deportes.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB