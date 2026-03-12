Clásico Mundial de Beisbol: este país es el favorito a ganar, tras la eliminación de México

La Selección de México fracasó en su intento por repetir la hazaña de llegar a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol y ni siquiera pudo superar la primera ronda.

En sus manos estuvo el pase a los cuartos de final, y también la posibilidad de alterar las apuestas y pronósticos de los aficionados, pues una victoria sobre Italia muy probablemente habría dejado fuera a Estados Unidos, uno de los favoritos para ganar el torneo.

Antes del inicio del torneo, la selección de Estados Unidos arrancó con la etiqueta de equipo a vencer, con una cuota de -115 en los análisis de ESPN. No obstante, la derrota frente a Italia y el hecho de haber dependido del desempeño de otros equipos para avanzar a los cuartos de final le hicieron perder la etiqueta de principal candidato al título.

Ahora es República Dominicana quien ostenta la condición de favorito. Con paso perfecto de cuatro victorias y ninguna derrota, los dominicanos ganaron el grupo D. Además, firmaron una fase inicial dominante: anotaron 41 carreras y solo permitieron 10.

X/WBCBaseball

Las probabilidades aún colocan a Estados Unidos como el segundo favorito, por delante de Japón que, al igual que República Dominicana, ganó sus primeros cuatro juegos del torneo.

El problema para Japón es que en los cuartos de final enfrentará a Venezuela, la cuarta selección con mayores probabilidades de ganar el campeonato, aunque todavía muy por detrás de los tres equipos previamente mencionados.

Como dato adicional, vale la pena recordar que los especialistas colocaban a México como el quinto equipo con mejores probabilidades de conquistar el Clásico Mundial. Entre sus principales fortalezas se destacaban la velocidad en las bases y la presencia de peloteros como Randy Arozarena, Jonathan Aranda, Alejandro Kirk y Jarren Durán, quienes aportarían el poder ofensivo del equipo.

Por otro lado, las dudas siempre estuvieron en su pitcheo, que a la postre falló en momentos clave, particularmente en los juegos contra Estados Unidos e Italia.