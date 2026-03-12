Carlos Vela se convierte en uno de los dueños de LAFC

El pasado 11 de marzco, Carlos Vela, el exfutbolista mexicano que fungió como defensa en la Selección Mexicana, anunció desde sus redes sociales que comienza una nueva etapa en su carrera, ahora desde fuera de la cancha, tras convertirse en uno de los propietarios de Los Angeles FC, equipo de la Major League Soccer (MLS).

Desde su perfil de X, el exdefensa declaró que se trata de "[u]n paso muy importante" en su vida. "Este logro también es de mi familia: mi esposa, Saioa, y mis hijos, Romeo e India, que siempre han estado a mi lado".

Carlos Vela se une al equipo de propietarios de LAFC. X / @11carlosV

La nueva etapa en el futbol

Bennett Rosenthal, dueño principal del equipo, aseguró que "la incorporación de Carlos a nuestro grupo de propietarios es una declaración de su estatus como jugador legendario en la historia de nuestro club y de su compromiso de ser una parte importante de nuestro futuro".

A través de un comunicado, el máximo ídolo del conjunto de California fue reconocido por su trayectoria en el club, al que llegó en 2017, y al que en pocos años le entregó a la institución su primer —y hasta ahora— único título de la MLS en 2022, además de ser el máximo goleador con 78 dianas, máximo asistente con 42 pases de gol y líder histórico en partidos jugados, con 152.

" Para mí, el LAFC siempre ha sido más que un club: es mi hogar . Desde el primer día, nos propusimos construir algo especial para Los Ángeles, y estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Convertirme en propietario es un honor y una responsabilidad que tomo muy en serio", declaró Carlos Vela en la nota presentada por el LAFC.

Más tarde, a través de un video emotivo, Vela profundizó sobre esta nueva aventura en su carrera.

"Cuando llegué a Los Ángeles hace casi 10 años, buscaba un nuevo desafío. Una oportunidad de construir algo desde cero, de crear algo juntos. Cuando miro hacia atrás, me siento contento y orgulloso de todo lo que hemos logrado . Durante nuestro tiempo juntos, he desempeñado muchos roles, fui el primer jugador, capitán, MVP, campeón, y embajador del club. Ahora, mientras nuestro club sigue creciendo, es momento de añadir un título más: dueño", expresa el mundialista mexicano.

