Gabriel Milito estuvo a punto de dirigir a este equipo de la Liga MX antes de llegar a Chivas

Gabriel Milito llegó a Chivas en el torneo Apertura 2025 para sustituir a Gerardo Espinoza. El argentino venía de dirigir al Atlético Mineiro de Brasil y su nombre fue uno de los últimos en aparecer en la baraja de opciones. Sin embargo, el equipo tapatío no fue su primer acercamiento a la Liga MX.

En una charla en el programa Futbol Picante, de ESPN, Santiago San Román, presidente deportivo del Toluca, declaró que estuvieron cerca de traer a Milito a México, pero un asunto personal frustró la contratación.

"Gabi Milito iba a venir con nosotros antes de que llegara Renato Paiva. Estaba cerrado, pero por un tema personal no se pudo. Es un técnico excepcional; bien por Chivas que le dio tiempo", dijo el directivo.

La etapa a la que aludió San Román se remonta a finales de 2023, cuando Milito dejó a Argentinos Juniors luego de ser eliminado de la Copa Argentina.

Las declaraciones se dieron previo al partido que Chivas y Toluca disputaron el pasado 28 de febrero, en el que los Diablos se impusieron 2-0 y le propinaron al Guadalajara su segunda derrota del torneo.

Imagen de la presentación de Gabriel Milito como entrenador de Chivas, en mayo de 2025. IMAGO7/J. Cubeyro

Con Milito, Chivas ha recuperado identidad y estilo de juego. En su primer torneo alcanzó el sexto lugar de la tabla general y fue eliminado por Cruz Azul en los cuartos de final.

En el presente torneo, Chivas mantuvo el invicto durante seis jornadas y actualmente ocupa la tercera posición, con un juego pendiente.

En los 28 partidos que ha dirigido al Rebaño, Milito acumula 16 victorias, tres empates y nueve derrotas.

Para la afición rojiblanca tienen especial importancia los resultados que el estratega ha conseguido en los clásicos, pues ha vencido al Atlas y al América en todas las ocasiones en que los ha enfrentado.

"Lo que significa para mí es muy importante, o significa mucho ganar este tipo de partidos, de cara a la energía. La gente espera a los clásicos de manera muy especial. En definitiva, no dejan de ser tres puntos, pero emocionalmente tienen un factor añadido muy importante, principalmente para el hincha, para la gente", declaró al respecto la semana pasada tras la victoria 2-1 sobre el Atlas.