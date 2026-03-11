Las emociones de la temporada de la Fórmula 1 (F1) continúan con la segunda fecha del campeonato con el Gran Premio de China 2026, y el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez tendrá su segunda participación del año con la escudería Cadillac.

El GP de China 2026 se disputará entre los días 12 y 15 de marzo en el Circuito Internacional de Shanghái, ubicado en Shanghái, China.

De acuerdo con información de la página oficial de la F1, la carrera contará con 56 vueltas al trazado de 5.451 kilómetros, y será el domingo 15 de marzo a las 01:00 horas tiempo del centro de México.

El Circuito Internacional de Shanghái es uno de los trazados más característicos del calendario de la F1. Fue inaugurado en 2004, con Rubens Barichello como el primer ganador, y destaca por su larga recta trasera de más de un kilómetro, uno de los sectores donde los autos alcanzan mayores velocidades durante la temporada, esto, a decir del propio portal oficial de la categoría reina del automovilismo.

Además, el diseño del circuito está inspirado en el carácter chino "shang", que significa "arriba" o "ascender". La pista también es conocida por su primera curva en espiral, una de las más técnicas del campeonato.

¿Cómo llegan Checo Pérez y los otros pilotos a la segunda carrera del año?

Tras debutar con Cadillac en su regreso a la F1, el mexicano Sergio "Checo" Pérez se ubica en la posición 16 del campeonato, luego de finalizar en ese mismo lugar durante la carrera inaugural de la temporada en Australia.

Por su parte, el británico George Russell, piloto de Mercedes, ganó esa primera competencia y lidera momentáneamente el campeonato de pilotos. Detrás de él se encuentra su compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli, seguido por el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari.

El cuatro veces campeón del mundo y piloto de Red Bull, Max Verstappen, terminó en la sexta posición, mientras que el actual monarca y corredor de McLaren, Lando Norris, ocupa el quinto lugar en la clasificación general.

Horario y dónde ver EN VIVO el Gran Premio de China 2026 y a "Checo" Pérez con Cadillac

El calendario completo de las actividades del GP de China 2026 es este. Incluimos los horarios y los canales de transmisión para que no te pierdas ni un detalle de la única práctica libre que habrá, la clasificación y la carrera sprint, además de la clasificación y la carrera principal, y puedas ver toda la acción del fin de semana en vivo.

Evento Fecha Horario Primera prueba libre Jueves 12 de marzo 21:30 horas Sprint Qualy Viernes 13 de marzo 01:30 horas Sprint Race Viernes 13 de marzo 21:00 horas Clasificación Sábado 14 de marzo 01:00 horas GP de China 2026 Domingo 15 de marzo 01:00 horas

F1: Dónde ver EN VIVO el GP de China 2026

La carrera principal de la F1, después de las pruebas libres y la clasificación, podrá ser vista en México a través de SKY Sports en televisión de paga, así como en la plataforma F1 TV Pro, y podrás seguir la cobertura también a través de EL INFORMADOR.

Fecha y hora (carrera principal): Domingo 15 de marzo, 01:00 horas

Domingo 15 de marzo, 01:00 horas Sede: Circuito Internacional de Shanghái, China

Circuito Internacional de Shanghái, China Transmisión: SKY Sports, F1 TV Pro

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

