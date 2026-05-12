La gran Final de la Copa de Campeones de la Concacaf entre Toluca y Tigres UANL sufrió una modificación de último momento en su horario de arranque . El encuentro, programado para disputarse el próximo sábado 30 de mayo en el Estadio Nemesio Diez, originalmente estaba pactado para iniciar a las 17:00 horas, pero ahora comenzará una hora después, a las 18:00 horas, tiempo del centro de México .

El ajuste fue dado a conocer por la propia Concacaf mediante un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, donde se confirmó el nuevo horario para el duelo que definirá al monarca regional.

Concacaf cambia el horario del partido de Final entre Toluca y Tigres UANL. X / @TheChampions

Toluca aprovecharía la localía para coronarse

Con los dos equipos eliminados de la Liguilla de la Liga MX, la expectativa es alta para este choque. Toluca buscará aprovechar su condición de local para conquistar un nuevo título internacional ante su afición, mientras que Tigres intentará imponer su experiencia en instancias decisivas y sumar otro trofeo a sus vitrinas.

El premio triple para el ganador

Además del campeonato, la Final tendrá importantes premios deportivos para el vencedor. El ganador del partido único será coronado campeón regional de clubes y asegurará su clasificación a la próxima edición de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029, así como a la Copa Intercontinental de la FIFA 2026.

El boleto al Mundial de Clubes representa uno de los cuatro lugares asignados a Concacaf. Hasta el momento, Cruz Azul, campeón de la Copa de Campeones Concacaf 2025, ya ocupa una de esas plazas disponibles.

Con el cambio de horario confirmado, Toluca y Tigres afinan los últimos detalles para una final que promete intensidad, emoción y mucho en juego .

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FF