Gerardo Espinoza sería el nuevo director técnico del club Puebla, según informaron este lunes David Medrano y César Merlo desde sus redes sociales.

Hasta el momento, el club mexicano no ha emitido ningún comunicado al respecto, pero Medrano, además, aseguró que el "Loco" llegará con Francisco Canales como asistente.

El anuncio de David Medrano. X / @medranoazteca

La publicación de César Merlo sobre la posible llegada del "Loco" a Puebla como DT. X / @CLMerlo

Las declaraciones de un experto

Gerardo Espinoza, según datos compartidos por César Merlo, se habría convertido en el nuevo director técnico de Puebla "tras llegar a un acuerdo que lo vinculará por un año con la institución camotera".

El periodista deportivo aseguró que las gestiones de la directiva se habrían acelerado con la intención de asegurar la llegada de Espinoza al club de la Liga MX.

" Las pláticas entre ambas partes tomaron un rumbo definitivo de manera veloz debido a la plena coincidencia que existió en el desarrollo del proyecto deportivo, así como en el análisis y la estructura actual del plantel ".

Tras esta noticia, que no ha sido confirmada ni por el "Loco" ni por la directiva de los Camoteros de Puebla, el originario de Guamúchil llegaría al club para desarrollar los preparativos rumbo a la pretemporada del Apertura 2026 de la Liga MX.

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¿Quién es Gerardo Espinoza?

El originario de Guamúchil, Sinaloa, debutó con los Zorros del Atlas como profesional en 1999 y hasta 2016 se mantuvo activo en México en un total de 10 equipos, entre los que se encuentran Bachilleres, Dorados de Sinaloa, Santos, Pumas de la UNAM, Atlante, los Jaguares de Chiapas, Querétaro, Puebla y los Lobos de la BUAP.

Dos años después de dejar las canchas como jugador, decidió dar un salto en su carrera para convertirse en director técnico con el equipo que lo vio nacer y convertirse en una figura reconocida para el balompié mexicano: Atlas.

Pese a haber estado al frente del equipo de Primera División hasta 2020, el estratega no logró ningún título para los Zorros. Sin embargo, a su paso por la Liga Expansión, tuvo algunos reconocimientos destacados:

Apertura 2020: Con Tampico Madero (Jaiba Brava)

Clausura 2023: Con Tapatío

Campeón de Campeones de Expansión (2022-2023): Con Tapatío

Medalla de Oro Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023: Selección Mexicana Sub-23

Hoy, el sinaloense volvería a las filas de la Liga MX a un equipo de Primera División .

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