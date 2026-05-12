El actor Cristo Fernández, reconocido por su papel en la serie Ted Lasso, ha sorprendido al mundo del deporte al confirmar su regreso al futbol profesional . El exjugador de las fuerzas básicas de los Tecos acaba de firmar un contrato oficial con El Paso Locomotive FC, equipo que milita en la USL Championship de Estados Unidos.

Este movimiento marca un salto desde Hollywood hasta la exigencia del balompié competitivo concretado este martes 12 de mayo tras un exitoso periodo de prueba en las instalaciones del club texano.

ESPECIAL / El Paso Locomotive FC

El icónico regreso al futbol

Nacido en Guadalajara, Jalisco, el talentoso delantero tuvo que abandonar las canchas debido a una grave lesión en la rodilla que truncó su paso por el futbol mexicano. Sin embargo, su pasión por el deporte se mantuvo intacta y lo llevó a inmortalizar la icónica frase "el futbol es vida" a través de su personaje Dani Rojas en la plataforma Apple TV.

Ahora, a sus 35 años, demuestra que la perseverancia rinde frutos, pues tras disputar un partido de pretemporada contra el New Mexico United, logró convencer al cuerpo técnico de su nuevo club para ganarse un lugar definitivo en la plantilla oficial para esta temporada .

Detalles del contrato y expectativas deportivas

El director técnico del equipo texano, Junior Gonzalez, ha elogiado la incorporación del atacante, destacando no solo su capacidad ofensiva, sino también su liderazgo positivo dentro del vestidor. Aunque los términos financieros del acuerdo no fueron revelados por políticas de la institución, se sabe que el jugador superó un riguroso campamento de dos meses .

Te recomendamos: Selección Mexicana modifica horario de amistoso ante Australia rumbo al Mundial

Esta firma atrae las miradas de miles de aficionados que ahora seguirán de cerca cada partido de la liga estadounidense para ver en acción a su ídolo de la pantalla chica.

La conexión de Fernández con el público

La directiva de El Paso ha sabido capitalizar la popularidad del mexicano, creando una narrativa inspiradora que conecta emocionalmente con los seguidores latinos y estadounidenses. El propio jugador declaró que el sueño de competir profesionalmente nunca abandonó su corazón, agradeciendo profundamente a la institución por abrirle las puertas y permitirle demostrar que su talento va mucho más allá de los guiones de televisión.

Sin duda, esta aventura seguirá dando de qué hablar, consolidando al tapatío como un ejemplo de resiliencia y amor incondicional por el deporte .

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF