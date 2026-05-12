Los Memphis Grizzlies anunciaron este martes 12 de mayo el fallecimiento de Brandon Clarke, jugador de esta franquicia de la NBA en sus siete años en la liga, aunque no revelaron los motivos.

"Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la gran comunidad de Memphis no será olvidado", lamentaron en un comunicado los Grizzlies.

"Expresamos nuestras más profundas condolencias a su familia y seres queridos durante este difícil momento", agregaron.

X / @memgrizz

¿Qué se sabe sobre la muerte de Brandon Clarke?

Hasta el momento, la organización no ha dado a conocer más detalles sobre el fallecimiento de Brandon Clarke, alero de 29 años. El basquetbolista destacó desde su llegada a la NBA y, durante su temporada de debut, fue incluido en el mejor quinteto de novatos de la liga.

Tras darse a conocer la noticia, el comisionado de la NBA, Adam Silver, expresó sus condolencias mediante un comunicado oficial. "Estamos devastados por la noticia del fallecimiento de Brandon Clarke. Brandon fue una luz brillante en nuestra liga, conocido por su increíble atletismo, su espíritu competitivo y su carácter genuino. Su pérdida deja un vacío profundo en la familia de la NBA. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus amigos y a toda la organización de los Memphis Grizzlies en este momento de inmenso dolor", señaló.

X / @NBA

¿Quién era Brandon Clarke?

Brandon Clarke nació en Vancouver, Canadá, el 19 de septiembre de 1996, hijo de Whitney Triplett, de nacionalidad canadiense, y Steve Clarke, de nacionalidad jamaicana. Desde muy pequeño se mudó con su familia a Phoenix, Arizona, Estados Unidos, y tenía la doble nacionalidad canadiense y estadounidense.

Seleccionado con la 21ª elección del Draft de la NBA en 2019 por los Memphis Grizzlies, Brandon Clarke desarrolló toda su carrera con la franquicia de Tennessee, donde registró promedios de 10.2 puntos y 5.5 rebotes en 309 partidos.

Aunque solo fue titular en 50 encuentros, se consolidó como una pieza importante del equipo gracias a su aporte desde el banquillo y su consistencia en ambos lados de la cancha.

Durante la última temporada regular, en la que los Grizzlies terminaron con el sexto peor récord de la liga, Clarke apenas pudo disputar dos partidos debido a una grave lesión en la pantorrilla sufrida en diciembre.

Además, en abril pasado fue arrestado en Arkansas por cargos relacionados con posesión y tráfico de sustancias controladas.

*Con información de EFE

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