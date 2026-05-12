Florentino Pérez ofreció este martes una conferencia de prensa en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, donde dejó clara su intención de mantenerse al frente del Real Madrid al anunciar que no presentará su dimisión y que convocará a elecciones , proceso en el que se presentará como candidato para buscar la renovación de su mandato .

"Lamento decirles que no voy a dimitir. He pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral a las elecciones a la Junta Directiva a la que nos vamos a presentar. ¿Por qué convoco las elecciones? Porque trabajé desde el año 2000 para que los dueños del club fueran los socios, a diferencia de los otros clubes".

" En el Madrid no hay un solo dueño. He tomado esta decisión porque se ha creado una situación absurda para generar una corriente de opinión contra los intereses del Real Madrid ", señaló Pérez.

El presidente no permitió cuestionamientos relacionados con el futuro del banquillo merengue, asunto que ha generado especulación en semanas recientes. Tampoco quiso entrar en detalles sobre fichajes, salidas o planificación deportiva, insistiendo en que la comparecencia tenía únicamente fines institucionales.

Caso Valverde-Tchouaméni

Uno de los momentos más llamativos llegó cuando fue consultado por la presunta pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. Pérez minimizó la situación al señalar que en sus 26 años como presidente no ha existido una sola temporada sin conflictos internos en el vestidor, aunque sí criticó que este tipo de episodios hayan sido filtrados al exterior .

"Me parece muy mal, pero me parece peor que lo hayan sacado a la luz. Porque yo llevo 26 años, le puedo asegurar que no ha habido un año en estos 26 que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro, pero queda dentro de la casa. A mi me parece muy mal que lo hayan sacado, seguro que quienes lo filtraron, no estarán contentos porque pensarán que van a salir", añadió el mandamás.

Negreira y el robo de ligas

El dirigente también aprovechó para referirse al denominado caso Negreira, volviendo a señalar a FC Barcelona . Según explicó, el club merengue prepara un documento que será enviado a UEFA con la intención de que existan repercusiones, pese a que los hechos investigados se remontan a varios años atrás. Además, aseveró que sólo ha ganado siete ligas, porque le han robado otras siete .

"Hace tres años nos enteramos de un caso de corrupción como el caso Negreira. No hay precedentes en la historia del futbol mundial. Es incomprensible que aún estemos viendo árbitros de aquella época en una competición como LaLiga. Ha durado dos décadas pagando. Son los mismos árbitros y estamos haciendo un dossier importante que vamos a presentar de inmediato a la UEFA para que ataje de raíz y resuelva por el bien del fútbol mundial el caso Negreira".

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"Yo he ganado siete Champions, que sé que son pocas, y solo siete ligas, que ahí es lo malo, porque podría haber ganado 14, pero me las han robado. Y yo tengo que meterme con el caso Negreira porque es un tema de corrupción", manifestó Florentino.

Barcelona se defiende

Tras las declaraciones emitidas por Florentino Pérez, el conjunto blaugrana lanzó un comunicado en el que informó que están tomando medidas legales con la intención de estudiar minuciosamente las palabras del dirigente merengue .

"En referencia a la rueda de prensa convocada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, informamos de que nuestro departamento legal está estudiando detenidamente sus manifestaciones y acusaciones. En estos momentos se están analizando las mismas y valorando los próximos pasos a seguir. Cuando se considere oportuno, se informará adecuadamente sobre las posiciones y decisiones que se adopten", se lee en la misiva.

Comunicado de Barcelona ante los dichos de Florentino Pérez en rueda de prensa. X / @FCBarcelona

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FF