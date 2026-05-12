Guadalajara: ¿cómo le fue a Chivas jugando en el Estadio Jalisco?

El equipo de Chivas se prepara para escribir un nuevo capítulo en su historia al recibir a Cruz Azul en el Estadio Jalisco durante el partido de Vuelta de las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX. Este inesperado cambio de sede responde a los preparativos que exige la FIFA en el Estadio AKRON de cara al Mundial 2026, obligando al conjunto rojiblanco a trasladar su localía a la casa de los Zorros del Atlas.

Un regreso cargado de nostalgia tras 16 años de ausencia

La última vez que el Guadalajara disputó un partido de Final en este inmueble fue hace 16 años (2003), dejando recuerdos agridulces en la memoria de los seguidores tapatíos. Para encontrar el antecedente más cercano de una semifinal rojiblanca en este césped, debemos remontarnos al Torneo Apertura 2007, cuando enfrentaron al Atlante. En aquella ocasión, el Rebaño logró imponerse 1-0 en el juego de Ida como local; sin embargo, la historia no tuvo un final feliz, ya que los Potros de Hierro ganaron la Vuelta por el mismo marcador y avanzaron por su mejor posición en la tabla general. Ahora, el reto es revertir esa inercia histórica y demostrar que el peso de su antigua casa puede jugar a su favor .

El actual estratega del equipo, Gabriel Milito, ha manifestado que este cambio de escenario no debe ser un pretexto, sino una motivación extra para consolidar el excelente momento anímico que atraviesa la plantilla . Tras superar a los Tigres de la UANL en los Cuartos de Final con una destacada actuación del joven canterano Santiago Sandoval, el plantel llega con la confianza a tope y la firme convicción de hacer valer su condición de local administrativo.

La conexión entre los jugadores y la afición tapatía será fundamental para contrarrestar el poderío ofensivo de la escuadra cementera, que buscará aprovechar cualquier desconcierto generado por la mudanza temporal del conjunto rojiblanco en el momento más crítico de la temporada.

Claves y datos rápidos para entender la Semifinal en el Jalisco

Para comprender la magnitud de este encuentro y cómo podría desarrollarse la eliminatoria, es vital repasar algunos puntos estratégicos que marcarán el rumbo del partido. A continuación, te presentamos los detalles más relevantes que todo aficionado debe conocer antes del silbatazo inicial :

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Adaptación al terreno : Aunque no es su casa actual, muchos jugadores conocen la cancha por el Clásico Tapatío.

: Aunque no es su casa actual, muchos jugadores conocen la cancha por el Clásico Tapatío. Factor afición : Se espera un lleno total, recordando las épocas doradas del club, justo como la que replican en la actualidad.

: Se espera un lleno total, recordando las épocas doradas del club, justo como la que replican en la actualidad. El rival en turno : La Máquina llega como un visitante incómodo, con un esquema táctico que suele complicar a los locales.

: La Máquina llega como un visitante incómodo, con un esquema táctico que suele complicar a los locales. Presión histórica: Romper la racha de no avanzar a una final jugando la vuelta en este estadio será el principal desafío mental.

El impacto del Mundial 2026 y el futuro inmediato del Rebaño

La mudanza obligada subraya la importancia de Guadalajara como una de las sedes estelares para la próxima Copa del Mundo, un evento que transformará la infraestructura deportiva de la ciudad. Mientras las remodelaciones continúan su curso, el equipo enfoca toda su energía en el presente, sabiendo que eliminar a un rival de la jerarquía de los celestes en un escenario tan emblemático representaría un golpe de autoridad en la Final.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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