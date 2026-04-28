El futbolista español Sergio Canales se va definitivamente de Rayados del Monterrey y la Liga MX. A través de sus redes sociales, el equipo regiomontano anunció que el jugador nacido en Santander dio a conocer la decisión de poner fin a su trayectoria dentro de la institución, una de las más caras del futbol mexicano.

El anuncio oficial de la partida de Sergio Canales

El exjugador del Real Betis también utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar un video, el mismo que fue compartido en las redes sociales de Monterrey. En dicho material audiovisual, el jugador de 35 años compartió su profundo cariño tanto por Rayados como por su afición, aprovechando para decir adiós de manera pública y directa, luego del final de la fase regular del Torneo Clausura 2026.

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"He decidido que este es el momento de cerrar esta etapa. Defender esta camiseta ha sido un orgullo enorme. Rayados siempre va a ser un lugar especial e importante para mí y para mi familia. Gracias, Rayados", dijo el jugador, dejando clara su postura sobre la culminación de su ciclo en la Liga MX, a la cual arribó específicamente para el Torneo Apertura 2023, y volviéndose un elemento indiscutible para "La Pandilla".

x / @Rayados

El mensaje de despedida para la afición de Rayados

En su mensaje de despedida, Sergio Canales reconoció abiertamente que la determinación de abandonar las filas del Monterrey resultó ser una elección sumamente complicada a nivel personal y profesional. "Despedirse de un lugar que has sentido como casa nunca es sencillo, por eso me cuesta encontrar las palabras. Llegué a Rayados con mucha ilusión de vivir una etapa importante como profesional y desde el primer día sentí el cariño de esta afición", aseveró el jugador.

Asimismo, profundizó en los motivos y sentimientos que rodearon esta determinación, la cual fue notificada formalmente a la directiva de la institución. "En el futbol toca tomar decisiones difíciles, este es momento de cerrar esta etapa, es una decisión que he transmitido al club, pero me voy con gratitud y con el corazón lleno. Me llevo momentos que no voy a olvidar nunca, no solo partidos, goles y victorias, sino la forma en que esta ciudad nos abrazó a mí y a mi familia y nos hizo sentir en casa", subrayó el nacido en Santander.

Los números de Sergio Canales con Monterrey

En cuanto a su rendimiento estadístico durante su paso por la Liga MX, Sergio Canales acumuló un total de seis torneos disputados con la camiseta del Monterrey. A lo largo de este periodo, el delantero español participó en 78 partidos oficiales, destacando que en 72 de estos encuentros arrancó como titular. En el rubro ofensivo, logró registrar una marca de 36 goles a favor de la causa regiomontana.

En el aspecto disciplinario, desde el momento de su llegada al balompié azteca, el jugador únicamente fue amonestado con tarjeta amarilla en ocho ocasiones y mantuvo un historial limpio de expulsiones, ya que nunca vio la tarjeta roja. Sin embargo, a pesar de su desempeño individual y sus constantes aportaciones en el terreno de juego, Canales no pudo ayudar al Monterrey a conquistar ningún título oficial durante su estancia.

Finalmente, el exjugador del Real Betis concluyó su mensaje con palabras de agradecimiento y buenos deseos para el futuro de la franquicia regiomontana. "Gracias afición, por los buenos momentos y por estar en los más difíciles. Ojalá se den las cosas porque este equipo merece ser campeón pronto. Nos volveremos a encontrar", finalizó el delantero de 35 años, cerrando así su capítulo en el fuTbol de México.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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