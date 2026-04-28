Es oficial: Armando "Hormiga" González es convocado por Javier Aguirre para iniciar la concentración rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado emitido por la Selección Nacional desde redes sociales.

Convocados a la Selección Mexicana. X / @miseleccionmx

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El sueño hecho realidad para la "Hormiga"

En una reciente entrevista para EL INFORMADOR, el joven de 23 años reconoció que le provocaba ilusión formar parte de la Selección Nacional rumbo al certamen internacional de la FIFA.

El atacante declaró que esta meta se había convertido en uno de sus motores principales para seguir dando lo mejor de sí en cada partido con Chivas, teniendo aquel objetivo en mente.

" Yo estoy muy feliz, muy ilusionado de poder jugar un Mundial ; primero Dios, se me tome en cuenta para poder representar a mi país, que creo que es lo más bonito que te puede pasar como futbolista. Ahora imagínate en tu casa, con tu gente, [estoy] muy ilusionado y contento", expresó.

Sin embargo, antes de convertirse en una pieza para la escuadra rojiblanca dirigida por Gabriel Milito, el joven primero estuvo en las gradas, fue primero aficionado del Guadalajara. Su motivación también se alimenta de recuerdos.

"Uno que me marcó mucho, fue la semifinal de la Copa del Mundo Sub-17 en el Estadio Corona, ahí en Torreón. Es el gol de la 'Momia' Gómez; también cuando el 'Pollo' Briseño metió gol en la final, los goles de 'Chícharo', la chilena de Raúl Jiménez, el gol del 'Chucky' Lozano contra Alemania… hay muchísimos recuerdos de Selección que he guardado con mucho sentimiento", declaró.

González concluyó la entrevista planteando un sueño que hoy se convierte en realidad para el segundo mayor goleador de la Fase Regular del Clausura 2026 de la Liga MX: " Quiero igual crear esa sensación y esa emoción y esa felicidad en niños y en los mexicanos… yo estoy seguro que si me toca, lo voy a hacer ".

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FF