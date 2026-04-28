Toluca visita a LAFC por el boleto a la Final de la Concacaf Champions Cup 2026

La Concacaf Champions Cup 2026 entra en su etapa de máxima ebullición. Este miércoles 29 de abril, el BMO Stadium de Los Ángeles será el escenario de un choque inédito y electrizante : el LAFC recibe al Toluca en el partido de Ida de las Semifinales. Con el silbatazo inicial programado para las 20:30 horas (tiempo del centro de México), ambos clubes buscan dar el primer paso hacia la gloria regional y el codiciado pase al Mundial de Clubes.

Los Diablos Rojos, dirigidos por Antonio "Turco" Mohamed, llegan a California con la moral por las nubes tras una exhibición de poderío ofensivo en los Cuartos de Final, donde aplastaron al LA Galaxy con un global de 7-2. La gran noticia para el cuadro mexiquense es que cuentan con plantel completo; la directiva confirmó que sus seleccionados nacionales estarán disponibles para esta serie antes de romper filas para integrarse a la concentración definitiva de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo.

Aunque también tienen la mira puesta en la Liguilla del futbol mexicano, en donde enfrentarán el fin de semana a Pachuca en los Cuartos de Final, por lo que tienen un ojo al gato y otro al garabato.

Por su parte, el conjunto angelino se ha consolidado como el verdugo de los equipos mexicanos en esta edición . Tras eliminar al Cruz Azul con un contundente 4-1 global, el LAFC apuesta por la fortaleza de su casa y el peso de su afición para sacar una ventaja que les permita manejar la vuelta en el Estadio Nemesio Diez.

Este enfrentamiento representa el primer capítulo oficial en la historia de ambas instituciones, añadiendo un ingrediente de misticismo a la eliminatoria. El criterio del gol de visitante sigue vigente, lo que obliga al Toluca a proponer un esquema ofensivo para llevarse una renta valiosa a territorio mexicano, mientras que el LAFC deberá priorizar el orden defensivo para no comprometer la serie.

El vencedor de esta llave se medirá en la Gran Final al ganador de la serie entre Tigres y Nashville SC , manteniendo viva la narrativa de la rivalidad entre la Liga MX y la MLS.

SV