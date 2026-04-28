Tigres ruge en Nashville y pone un pie en la Gran Final

Con solitario gol de Ángel Correa, en una noche marcada por la solidez táctica y el oportunismo, los Tigres de la UANL dieron un golpe de autoridad al vencer 1-0 al Nashville SC en el GEODIS Park , durante el partido de ida de las Semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026.

El encuentro, que comenzó con una intensidad vibrante, encontró su momento cumbre al minuto 33. Tras una excelente jugada colectiva iniciada por Juan Pablo Vigón, el argentino Ángel Correa controló dentro del área y sacó un disparo que, pese al esfuerzo del guardameta Brian Schwake, terminó en el fondo de las redes. Fue el segundo tanto de Correa en el certamen, rompiendo además el invicto defensivo que Nashville presumía en su casa durante este torneo.

Aunque Nashville intentó reaccionar, como suele ocurrir, la figura de Nahuel Guzmán emergió como el factor determinante . El "Patón" fue clave para enfriar las aspiraciones locales, realizando atajadas puntuales, especialmente en el segundo tiempo ante intentos de Espinoza y Palacios, manteniendo el arco en cero y brindando seguridad a una zaga que supo sufrir en los minutos finales.

Tigres tuvo opciones para ampliar la ventaja, destacando un par de intervenciones de Schwake ante remates de Correa y Vigón. Sin embargo, el 1-0 es oro puro para los de San Nicolás de los Garza debido al criterio del gol de visitante.

El partido de vuelta se disputará el próximo martes 5 de mayo en lo que se espera toda una fiesta en el Estadio Universitario . Para avanzar a la Final, a Tigres le basta cualquier victoria o un empate. Incluso perdiendo por 1-0, el duelo se iría a tiempos extra y en caso de persistir la igualada, a tiros penales.

Mientras tanto, el equipo dirigido por Guido Pizarro no tiene descanso. En el plano local, Tigres se prepara para encarar los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 ante las Chivas de Guadalajara, en una serie que promete paralizar al país y que inicia este fin de semana, obligando a los felinos a gestionar sus piezas clave para buscar el doblete histórico.

SV