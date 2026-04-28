El quinto juego entre los Knicks y los Hawks estuvo completamente pintado de naranja y azul en el Madison Square Garden, con la victoria neoyorquina por 126-97 , mostrando un dominio aplastante por segundo partido al hilo para romper el empate a dos en la serie y colocarse a una victoria de clasificar.

Jalen Brunson explotó para 39 puntos este martes, con ocho asistencias, mientras que OG Anunoby y Karl-Anthony Towns registraron dobles-dobles de 17 puntos con 10 rebotes y 16 unidades con 14 tablas, respectivamente. El control fue tal que, desde el segundo cuarto, la diferencia no bajó de los dobles dígitos y solo en cinco ocasiones los Hawks la pudieron reducir a menos de 15, por pocos segundos.

A pesar de que Atlanta tuvo una carga más repartida a la ofensiva, con cuatro de los titulares por encima de los 16 puntos, quien falló en acompañarlos fue su líder, CJ McCollum, que no tuvo su mejor noche, con solo tres tiros anotados.

Desde el comienzo del partido, los de la Gran Manzana hicieron valer su juego agresivo y físico para sacar faltas que pusieron en problemas a Atlanta desde temprano, con lo que construyeron una rápida ventaja de 10 puntos al finalizar el primer cuarto; el golpe anímico fue suficiente para dejarlos en la lona.

El partido se disputó debajo del aro, con 60 puntos en la pintura para los Knicks, a cambio de 42 por parte de los emplumados. Además, la falta de intensidad de Atlanta propició que la batalla por los rebotes se decantara para Nueva York, que capturó 48 balones contra los 27 de Atlanta, lo que también derivó en una amplia diferencia de puntos en segundas oportunidades, de 20 a 9.

Los Hawks, que ya habían encontrado la respuesta para ganar dos partidos consecutivos frente a los terceros sembrados del Este, tendrán que recuperar la memoria en casa si quieren forzar un séptimo y definitivo juego .

SV