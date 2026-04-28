Los 76ers de Filadelfia cumplieron con la complicada tarea de ganar en Boston para aferrarse a la vida en la eliminatoria contra los Celtics, y lo consiguieron con marcador de 113-97 y un Joel Embiid determinado a vencer para extender la serie a un sexto juego, que será en casa de los Sixers.

En apenas su segundo partido tras volver de una apendicitis, Embiid llegó a los 33 puntos , dominando a los hombres grandes de los Celtics y anotando 16 puntos desde la pintura y otros nueve desde la línea de tiros libres. Tyrese Maxey terminó con dobles dígitos en puntos, con 25, y en rebotes, con 10.

Luego de estar por debajo en el marcador en el primer cuarto, Boston consiguió el mando del partido y no parecía soltarlo; sin embargo, el equipo comenzó a tambalearse y los Sixers aprovecharon el momento de debilidad para sobreponerse a una desventaja de 13 puntos y llegar al último cuarto con la distancia mínima.

La batalla de los triples, característica del equipo de Joe Mazzulla, fue para el bando contrario en la segunda mitad, en la que Filadelfia anotó 10 de sus 15 triples del partido, por apenas cinco en los últimos dos cuartos para los Celtics, apagando por completo su herramienta más usada con un 28 % desde el perímetro. A esto se sumó que apenas lograron tres tiros de campo en el último cuarto, lo que selló un parcial de 28-11 en favor de los visitantes.

En una noche gris a la ofensiva para la quinteta verde, Jayson Tatum y Jaylen Brown cargaron con toda la responsabilidad. Tatum anotó 24 unidades y atrapó 16 rebotes, mientras que Brown llegó a 22 puntos. Esa dependencia de sus estrellas terminó enterrando a Boston en un juego individualista , marcado por la desesperación por ganar, que no funcionó.

SV