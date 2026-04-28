París, la ciudad ciudad del amor, se convirtió en una zona de batalla por 90 minutos con una épica lucha que disputaron el Paris Saint-Germain contra el Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes que se convirtió en un clásico instantáneo, donde el espectáculo absoluto de este martes comenzó incluso desde antes del silbatazo del árbitro central.

Un estadio lleno y pintado de azul, salvo una esquina al sur completamente roja, la trinchera de los alemanes en territorio francés que no tuvieron miedo de hacerse presentes con banderas, pancartas y un rugido al unísono con los cánticos bávaros.

En la cabecera contraria, tifos desplegados con imágenes del ejército revolucionario francés, mientras que de fondo, una banda marcial interpretaba “Love Pledge and the Arena” de La Guerra de las Galaxias, con las notas usadas en un momento despiadado de la trama como una clara declaración de guerra, seguido de La Marsellesa que acrecentó el orgullo francés.

El balón se movió e inició el combate. Dos equipos con grandes generales y teniendo de los mejores despliegues ofensivos no iban a tardar en hacerse daño . No hubo tiempo para explorar el terreno, las oportunidades llegaron de inmediato y cada acercamiento galo ponía de pie al público, pero cada fallo era un profundo grito ahogado de casi 50 mil personas y no dieron tiempo para un respiro.

El vendaval terminó con nueve goles, solo uno de diferencia y la guerra lejos de definirse. Los embistes parisinos a la base germana tuvieron dos claros líderes en Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé, que se fueron cada uno con un doblete y como invitado sorpresa apareció João Neves, que con su 1.74 mts de altura se alzó entre gigantes bávaros para clavar un cabezazo certero.

Cada gol de los anfitriones era seguido por un estruendoso grito de “¡París, París!” que electrizaba el aire del Parque de los Príncipes en el que se respiraba el humo de las bengalas, las que normalmente se usan para pedir auxilio y ahora eran símbolo de cada paso en la conquista del partido

El Bayern había tomado la ventaja gracias a Harry Kane y los cuatro tantos de un autor distinto, uniéndose a la lista Michael Olise, Dayot Upamecano y Luis Díaz, que estaba dejando una actuación individual a gran nivel junto con Michael Olise.

Ambos equipos supieron aprovechar las fortalezas propias y debilidades del contrario . Ataques verticales y explosivos de los de Luis Enrique y un manejo superlativo del campo abierto que dejaba la adelantada zaga teutona hicieron daño, sumado a la presión alta y asedio fuerte que el técnico español ha logrado implementar en sus soldados casi como ningún otro.

Pero la paciencia es una virtud que se trabaja en Múnich con posesión del balón, adueñarse de metros de terreno con cada pase, escurrirse entre las líneas y colarse entre los defensas con elegancia, manteniendo una fortaleza mental aplaudible, recortando una desventaja de tres goles a la mínima cuando más mermados parecían en el combate.

El PSG ganó la primera batalla, pero la guerra no tiene aún un vencedor definitivo. El Bayern tendrá una semana para replegarse, terminar de recuperar fuerzas y prepararse para una invasión francesa que traerá otros 90 minutos igual de exigentes de la que saldrá el primer finalista de esta Champions League.

SV