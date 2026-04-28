Miguel Herrera es el nuevo DT del Atlante en su regreso a Liga MX

El futbol mexicano vive un momento de nostalgia y transformación profunda. Tras 12 años de ausencia en el máximo circuito, los Potros de Hierro del Atlante han anunciado oficialmente su regreso a la Liga MX para el torneo Apertura 2026 . La noticia llega acompañada de un nombre que es sinónimo de identidad azulgrana: Miguel “Piojo” Herrera, quien ha sido nombrado como el director técnico que liderará este nuevo proyecto.

La llegada de Herrera no es casualidad. El "Piojo" regresa al club donde debutó como entrenador en el año 2002, tras haber dejado una huella imborrable como jugador al ser pieza clave del equipo campeón en la temporada 92-93. Su vasta experiencia en equipos de alto calibre y en la Selección Mexicana (así como su reciente paso por Costa Rica) busca dotar al Atlante de la agresividad y carácter necesarios para competir en la élite desde el primer minuto.

El retorno de los Potros se concreta mediante la adquisición del certificado de afiliación que pertenecía al Mazatlán FC. Con este movimiento, la plaza de los "Cañoneros" desaparece para dar paso al histórico equipo del pueblo , que también volverá a jugar como local en la Ciudad de México. Se rumora que el cuerpo técnico de Herrera podría incluir a figuras icónicas como Federico Vilar, reforzando el ADN atlantista en el banquillo.

Con este anuncio, la directiva encabezada por Emilio Escalante cumple la promesa hecha a su afición: devolver al Atlante al lugar que por historia le corresponde. El Apertura 2026 marcará el inicio de una nueva era donde el "Piojo" y sus Potros buscarán relinchar con fuerza en la Primera División.

¡BIENVENIDO PIOJO!

Miguel Herrera asume el mando de nuestros #PotrosDeHierro. Experiencia, carácter y ADN azulgrana para llevar al Atlante a lo más alto. #LesGusteONoLesGuste #LesPrometimosVolver pic.twitter.com/Kt7HYiBJie— Atlante FC ��⚽️ (@Atlante) April 29, 2026

SV