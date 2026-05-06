Toluca libera a Gallardo y Vega para el Tri previo a la Semifinal ante LAFC

En una jornada marcada por la tensión institucional y la incertidumbre deportiva, el Deportivo Toluca ha anunciado mediante un comunicado, de manera oficial la liberación inmediata de Jesús Gallardo y Alexis Vega, quienes abandonan la concentración escarlata para reportar con la Selección Mexicana. La decisión se toma a escasas horas del trascendental duelo de vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup ante Los Angeles FC (LAFC) .

La polémica estalló tras un cambio de postura radical por parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Según el comunicado emitido por el club mexiquense, existía un acuerdo previo avalado por la Asamblea de Dueños y la propia Liga MX que permitía a los seleccionados participar en instancias definitivas de la Concachampions. Toluca asegura haber gestionado este permiso desde el inicio del Clausura 2026, argumentando que su presencia en el torneo internacional no interfería con los planes del combinado nacional.

Sin embargo, en las últimas horas, la FMF, bajo la dirección técnica de Javier "Vasco" Aguirre, lanzó un ultimátum lapidario : cualquier jugador que no se presentara en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) este miércoles 6 de mayo quedaría fuera de la lista definitiva para el Mundial 2026.

El conflicto no fue exclusivo de los Diablos Rojos. El club Guadalajara, encabezado por Amaury Vergara, también mostró su descontento ante lo que calificaron como una falta de cumplimiento de los acuerdos establecidos. No obstante, la firmeza de la FMF de exigir una concentración de 40 días previos a la Copa del Mundo obligó a ambos clubes a ceder para no perjudicar la trayectoria profesional de sus futbolistas.

Para el Toluca, esta decisión representa un golpe crítico. El equipo de Antonio Mohamed debe remontar un marcador adverso de 2-1 frente al LAFC en el Estadio Nemesio Diez .

A pesar del atropellado proceso, la directiva de Toluca reiteró su compromiso con el fútbol mexicano, priorizando el sueño mundialista de Gallardo y Vega por encima de sus propios intereses competitivos en la búsqueda de la final de la Concachampions.

SV