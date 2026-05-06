PSG logró vencer al Bayern Múnich y se convirtió en el rival oficial del Arsenal para la Final de la Champions League 2026.

El equipo parisino logró mantener la ventaja desde el partido de Ida , en un partido que finalizó 4-5, y casi logró mantener limpia su portería en la Vuelta, pero el tanto de Harry Kane nada pudo hacer para impedir la derrota bávara.

Se encontrará con en Arsenal en la Final que se disputará el 30 de mayo en Budapest.

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