Este 6 de mayo, Bayern Múnich abre las puertas del Allianz Arena para recibir al París Saint-Germain para disputarse el último lugar de la Final de la Champions League , donde Arsenal ya espera rival tras derrotar 2-1 al Atlético de Madrid en el global.

El PSG se impuso por un ajustado 5-4 en la Ida en París la semana pasada, lo que le da al campeón defensor una leve ventaja de cara al decisivo encuentro de Vuelta de este miércoles.

Con el título doméstico asegurado, el gigante bávaro levantó un 0-3 para vencer 4-3 a Mainz antes de su viaje a París, y luego remontó en dos ocasiones para empatar 3-3 con Heidenheim el fin de semana pasado.

El PSG y el Bayern son los equipos más goleadores del torneo, con 43 y 42 tantos, respectivamente. Es la primera vez que dos equipos anotan más de 40 en la misma temporada.

Bayern Múnich vs PSG rumbo a la Final de la Champions League. EFE / ARCHIVO

El ganador se enfrentará a Arsenal en la Final en Budapest, Hungría, el 30 de mayo . Los Gunners derrotaron 1-0 al Atlético de Madrid el martes para avanzar 2-1 en el global.

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