Chivas emitió un comunicado oficial este miércoles 6 de mayo en medio de la polémica generada por la convocatoria de jugadores a la Selección Mexicana y el cruce de posturas con la Federación Mexicana de Futbol (FMF), confirmando que los futbolistas rojiblancos convocados sí se presentarán a la concentración nacional.

El pronunciamiento llega horas después de la polémica generada por la postura del propietario de Chivas, Amaury Vergara, quien había exigido que se respetaran los acuerdos establecidos previamente respecto a la disponibilidad de futbolistas en plena Liguilla del Clausura 2026.

A través de sus redes sociales oficiales, el Guadalajara informó que fue notificado de que los acuerdos tomados meses atrás serán respetados, luego del posicionamiento emitido por la Presidencia del club.

"Estamos enterados que se respetarán los acuerdos que se tomaron meses atrás, luego del posicionamiento emitido por la Presidencia del Club Deportivo Guadalajara", señaló la institución en su comunicado.

Chivas confirma apoyo a sus jugadores convocados al Tri

Pese a la controversia de las últimas horas, Chivas dejó claro que no impedirá que sus futbolistas atiendan el llamado de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026.

"En Chivas respetamos los deseos de nuestros jugadores por representar a México en el Mundial 2026, y de ninguna manera seremos un factor que trunque esa posibilidad, por lo cual se presentarán a la concentración en tiempo y forma", expresó el Rebaño.

La declaración llega después del anuncio emitido esta mañana temprano por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), en el que se advirtió que cualquier jugador convocado que no acudiera a la concentración hoy miércoles quedaría fuera de la Copa del Mundo.

Chivas se enfoca en la Liguilla del Clausura 2026

Además del tema de la Selección Mexicana, Chivas aprovechó el mensaje para enviar un llamado a su afición de cara a su compromiso en la Liguilla.

"Jugadores, Cuerpo Técnico y Directiva confiamos en que la unión que ha mostrado la afición en las últimas horas se verá reflejada para hacer pesar el Estadio AKRON en nuestro compromiso de Liguilla", publicó el club.

El Rebaño se enfrentará a Tigres el próximo sábado, en el duelo de Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026, donde buscará remontar el marcador para conseguir su boleto a la siguiente fase del torneo.

X / @Chivas

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