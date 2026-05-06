Los seguidores de Chivas seguro buscarán esperanzarse rumbo al partido de vuelta frente a Tigres con esperanza de seguir con vida en la definición del Clausura 2026 de la Liga MX. Los recuerdos de ciertos partidos demuestran que la hazaña es posible. Aquí te contamos cómo el equipo rojiblanco ha logrado levantarse de la lona históricamente para regalarle alegrías a su afición.

El conjunto de Chivas enfrentará un nuevo reto en la cancha del Estadio Akron este sábado por la noche, luego de caer por un marcador de 3-1 durante el partido de ida de los Cuartos de Final disputado en Nuevo León, un escenario que pondrá a prueba la determinación de la plantilla.

A pesar de la desventaja de dos anotaciones en el marcador global, la afición rojiblanca de Guadalajara mantiene la esperanza a tope, recordando aquellos episodios donde el Rebaño Sagrado demostró su capacidad de reacción dentro de la Liguilla del balompié nacional a lo largo de los años.

El resultado exacto que requiere Chivas para calificar

Para avanzar a las Semifinales del Clausura 2026, Chivas necesita conseguir una victoria por una diferencia de dos goles frente a los Tigres de la UANL, un objetivo claro que definirá la estrategia ofensiva desde el silbatazo inicial del árbitro en el terreno de juego.

Alcanzar este marcador global empatado le otorgaría el pase directo a la siguiente ronda del torneo, aprovechando la ventaja reglamentaria que le brinda su mejor posición en la Tabla General de clasificación, un beneficio obtenido gracias a los puntos sumados durante las diecisiete jornadas de la Fase Regular.

La polémica con los convocados a la Selección Mexicana

Este desafío deportivo suma un factor adicional debido a la ausencia de figuras en el esquema táctico del Guadalajara, generando debate y expectación entre los seguidores, periodistas y analistas del futbol mexicano en las horas previas al encuentro decisivo de este fin de semana.

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Diversos jugadores titulares del plantel rojiblanco no estarán disponibles para disputar este duelo de vuelta, pese a la polémica reciente en el que parecía entreverse que los clubes de la Liga MX podrían recuperar a sus jugadores.

Las remontadas históricas que ilusionan a la afición

La memoria reciente nos lleva de inmediato a las semifinales del Clausura 2023, cuando Chivas perdió el juego de ida por 0-1 ante el América, pero logró reponerse con un marcador de 3-1 en el partido de vuelta disputado en el Estadio Azteca, eliminando a su acérrimo rival.

Veljko Paunovic, director tecnico y Antonio Briseño en festejo, durante el partido de vuelta de las Semifinales del torneo Clausura 2023. IMAGO7 / ARCHIVO

Otro capítulo inolvidable ocurrió durante los Cuartos de Final del torneo Clausura 2006 frente a los Jaguares de Chiapas, donde los tapatíos superaron un inicio adverso de 2-3 en la ida y demostraron una capacidad de reacción al ganar 4-2 en la vuelta, avanzando con un global de 6-5.

Retrocediendo en el tiempo hasta el Clausura 2004, el equipo logró revertir un 0-2 en contra frente a la escuadra del Atlante en el partido de ida, consiguiendo un triunfo de 3-1 en casa durante la vuelta que les permitió sellar su pase a la siguiente fase por posición en la tabla. Un escenario parecido al que enfrentará el Guadalajara este fin de semana.

Finalmente, en el torneo Clausura 2003, los rojiblancos protagonizaron otra voltereta memorable frente a Cruz Azul tras perder 4-1 en la ida y ganar 4-1 en la vuelta, confirmando con hechos que las remontadas son una realidad en la historia de la institución, llenando de ilusión a la afición hoy.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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