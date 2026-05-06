En un ambiente cargado de tensión y bajo una atmósfera que recordaba sus momentos más herméticos en Sudáfrica 2010, Javier "Vasco" Aguirre compareció este miércoles en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). En lo que fue una ponencia de apenas seis minutos, un monólogo nervioso donde no se permitieron preguntas de la prensa , el estratega de la Selección Nacional fijó una postura implacable: la disciplina para el Mundial 2026 no es negociable .

El punto medular de su mensaje fue la confirmación de un ultimátum que deja sin margen de maniobra a los futbolistas involucrados en la disputa entre la Federación y sobre todo los clubes Toluca y Guadalajara. Aguirre fue tajante al señalar que el compromiso con el Tricolor debe ser inmediato.

"Estamos todos muy contentos de estar citados, todos los jugadores convocados para estar cenando todos juntos a las ocho de la noche. El comunicado es muy claro: el que no venga, pues, está fuera del Mundial. Eso es algo en lo que no podemos ser flexibles ", sentenció el técnico.

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El cuidado de una imagen ante el público

A pesar de que la opinión pública y los hechos sugieren una fractura, especialmente tras verse a los seleccionados de Toluca entrenar con su club para la Copa de Campeones de la Concacaf (Concachampions) 2026 y el tuit desafiante de Amaury Vergara sobre los jugadores de Chivas, Aguirre intentó proyectar una imagen de unidad institucional. Según el estratega, " ningún equipo y ninguna parte ha roto el pacto firmado " desde el inicio del campeonato, agradeciendo irónicamente a los clubes que hoy mantienen retenidos a sus jugadores.

"Nadie ha roto el pacto. De momento, estamos todos conforme a lo que firmamos, a lo que hablamos, a lo que nos han apoyado, sin condiciones", afirmó, a pesar de la evidencia en la práctica de los Diablos.

Conferencia de Prensa de Javier Aguirre | 6 de mayo de 2026



��: https://t.co/PMEjqXCAsW— Selección Nacional (@miseleccionmx) May 6, 2026

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Una acción sin repercusiones positivas

Con un nervio y molestia más que aparentes, tal y como sucedió en aquel 2010 con la gorra calada casi hasta los ojos, Aguirre intentó desviar la atención hacia la preparación deportiva , anunciando que para el primer duelo amistoso ante Ghana el próximo 22 de mayo, contará con varios futbolistas que militan en ligas europeas, quienes han gestionado permisos especiales para incorporarse antes de lo previsto.

Sin embargo, el tono de la conferencia no logró ocultar la crisis. Lo que debió ser un anuncio de armonía mundialista terminó siendo un monólogo defensivo. Aguirre cerró su intervención apelando al orgullo nacional y a la "ilusión" de jugar un Mundial en casa, pero el mensaje de fondo fue un mensaje de guerra administrativa: si a las 20:00 horas de este miércoles los seleccionados de Chivas y Toluca no están sentados en la mesa del CAR, el sueño mundialista habrá terminado para ellos, sin importar su jerarquía o el peso de sus instituciones .

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FF