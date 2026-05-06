Toluca golea al LAFC y habrá final mexicana en la Concacaf

El Estadio Nemesio Díez volvió a ser el verdadero "Infierno" para los equipos de la MLS. En una exhibición de autoridad y resiliencia, los Diablos Rojos del Toluca aplastaron 4-0 al LAFC de la MLS , revirtiendo el marcador global para un contundente 5-2 que los instala en la Gran Final de la Concacaf Champions Cup 2026.

La gesta cobra un valor especial tras la polémica jornada mediática; Toluca demostró que tiene profundidad de plantilla al golear y gustar sin sus seleccionados Alexis Vega y Jesús Gallardo.

Tras un primer tiempo tenso, la debacle estadounidense comenzó al minuto 49 con un penal ejecutado magistralmente por Helinho. Al 58', Everardo López aumentó la ventaja con un golazo, desatando la euforia en la capital mexiquense. La frustración del LAFC se selló al 86' con la expulsión de Ryan Porteous, dejando el camino libre para que el goleador Paulinho cerrara la pinza con un doblete fulminante a los minutos 92 y 94.

Con este resultado, el conjunto escarlata disputará su sexta final continental, regresando a esta instancia 12 años después . Además, Toluca hace historia al ser el primer equipo desde 2014 en remontar dos eliminatorias en una misma edición.

La hegemonía de la Liga MX sobre la MLS quedó ratificada: la Gran Final será un duelo de titanes mexicanos entre Toluca y Tigres el próximo 30 de mayo en "La Bombonera". Más allá del trofeo, ambos clubes se jugarán el boleto directo al Mundial de Clubes en un partido que promete paralizar al país.

SV