Los Spurs sacaron la casta y con la redención ofensiva de Victor Wembanyama y De’Aaron Fox, sumado a un característico juego altruista, superaron 133-95 a los Timberwolves, pusieron la fiesta en San Antonio con una paliza y evitaron ir a Minnesota con la desventaja en la Semifinal del Oeste.

Después de la baja efectividad del partido anterior, Wembanyama anotó 19 puntos y bajó 15 rebotes, anotando casi la mitad de sus disparos y haciendo dos triples, que se le negaron por completo el pasado lunes; Fox acabó con 16 puntos y entre ambos eran los líderes anotadores en el primer cuarto. Stephon Castle lideró con 21 puntos, seis jugadores llegaron a doble dígito y 14 de los 15 jugadores que pisaron la duela aportaron en el marcador.

El primer cuarto lo manejaron ambas quintetas con ventajas mínimas , pero los texanos lograron separarse a siete después de esos 12 minutos. La victoria tomó rumbo desde el segundo tiempo, en el que los de Mitch Johnson no quitaron el pie del acelerador, aprovecharon las segundas oportunidades y consiguieron puntos cerca del aro, además de que forzaron 11 pérdidas en la primera mitad que ampliaron la diferencia a 24.

A pesar de que la ofensiva estuvo repartida y cada jugador pasó por su racha positiva, el tercer cuarto (en el que la diferencia solo aumentó llegando a la barrera de los 30 puntos) tuvo el nombre de Julian Champagnie con sus cuatro triples en este periodo, tres de ellos consecutivos en un parcial que incluyó un tapón de su parte.

Con nueve minutos restantes en el juego, Chris Finch sacó la bandera blanca y ambos equipos metieron a sus segundas y terceras unidades para cerrar el partido en medio de los festejos de los titulares en banca y el público.

En medio de un juego corporal, físico, plagado de faltas y con una defensa fuerte de San Antonio, los Wolves no pudieron tomar ritmo. Tanto Anthony Edwards como Jaden McDaniels, Julius Randle y Terrence Shannon Jr. fueron los máximos anotadores, pero apenas con una docena de puntos por persona. El lado positivo para la manada es que volverán a casa a partir del viernes con la ventaja de localía y los Spurs tendrán la obligación de ganar al menos uno en Mineápolis .

SV