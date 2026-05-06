Los Knicks de Nueva York, liderados de nueva cuenta por Jalen Brunson y OG Anunoby, se llevaron el segundo partido de la serie contra los 76ers sin Joel Embiid con marcador de 108-102, en el que ha sido el trámite más cerrado que han tenido los Playoffs de la NBA este año y viajarán a Filadelfia con ventaja de dos juegos.

Brunson acabó con 26 puntos, mientras que Anunoby puso otros 24 y Karl-Anthony Towns, en medio de problemas de faltas, contribuyó con otros 20 y completó el doble-doble con 10 rebotes.

Contrario a la historia del primer enfrentamiento que fue un dominio absoluto de los neoyorquinos, en esta ocasión el partido quedó definido hasta los últimos minutos cuando los de la Gran Manzana aprovecharon un bache de pérdidas y malas posesiones de los Sixers para crear la ventaja más amplia que tuvieron en el partido, de siete, reflejo del apretado duelo este miércoles en el que hubo 25 cambios de liderato y 14 empates.

La ausencia de Joel Embiid, confirmada horas antes del compromiso por problemas en el tobillo y la cadera, fue notoria principalmente en los puntos en la pintura, donde los Knicks superaron 56-30 a los 76ers, a pesar de que los propios locales no contaron con Mitchell Robinson, uno de sus principales hombres grandes.

Tyrese Maxey fue el máximo encestador por parte de Filadelfia con 26 unidades, seguido por Paul George y Kelly Oubre Jr. con 19 cada uno y 5 triples de manos del veterano, George, en tanto que el novato, VJ Edgecombe puso otros 17. La sentencia del equipo, que mostró la competitividad que faltó en el primer encuentro, fueron los 12 puntos que anotaron en el último periodo, con solo tres de ellos -un tiro libre y una colada de Maxey- en los últimos 6:52 del partido.

La serie viaja a Filadelfia para los próximos dos partidos a partir del viernes , en los que los Sixers tendrán que ganar ambos, al estar ya en una situación crítica y un pozo del que es difícil salir en la Postemporada.

SV