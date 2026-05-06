Selección Mexicana completa filas en el CAR

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 ha comenzado y la noche de este miércoles, el Centro de Alto Rendimiento (CAR) cerró sus puertas con la plantilla de jugadores de la Liga MX completa, pero no sin antes atravesar una jornada de alta tensión y jaloneos directos entre la Federación y los clubes Toluca y Guadalajara.

LEE: Chivas planta cara a la FMF en medio del caos por convocatoria de la Selección Mexicana

La polémica estalló cuando se filtró que los Diablos Rojos habían gestionado un "permiso especial" para que Alexis Vega y Jesús Gallardo permanecieran con el club para disputar la Semifinal de Vuelta de la Concachampions ante el LAFC. Esta concesión enfureció a Amaury Vergara, dueño de Chivas, quien amenazó con retirar a sus cinco convocados si no se respetaba el pacto de caballeros original: prioridad total al Tricolor tras la Jornada 17.

Ante el riesgo de una desbandada, la Selección Nacional emitió un comunicado tajante: "Jugador que no se presente hoy, queda fuera del Mundial". El mensaje surtió efecto inmediato. Javier Aguirre, fiel a su estilo disciplinado, arribó al CAR cerca de las 19:40 horas, veinte minutos antes de la hora límite, marcando la pauta de puntualidad que espera de sus pupilos.

Los últimos en cruzar la caseta de seguridad fueron precisamente los futbolistas del Toluca. Alexis Vega y Jesús Gallardo llegaron a las 19:56 horas, apenas cuatro minutos antes de que el cronómetro sentenciara su exclusión definitiva del sueño mundialista.

Con la llegada de los "Diablos", el grupo de 12 seleccionados de la liga local, junto a los 8 sparrings y el cuerpo técnico liderado por el "Vasco", ya trabaja enfocado en el primer compromiso de preparación . El Tri viajará próximamente a Puebla, donde enfrentará a la selección de Ghana en el Estadio Cuauhtémoc.

Este duelo será crucial para observar a figuras como Gilberto Mora y los elementos de Chivas (Rangel, Romo, Alvarado, González y Gutiérrez), quienes finalmente reportaron bajo la advertencia de que en este proceso, la Selección Mexicana no admite excepciones ni retardos.

SV