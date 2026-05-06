Chivas planta cara a la FMF en medio del caos por convocatoria de la Selección Mexicana

La convocatoria de la Selección Mexicana de Futbol terminó por desencadenar una jornada marcada por la tensión, la incertidumbre y las versiones encontradas entre el Club Deportivo Guadalajara y la Federación Mexicana de Futbol, luego de que la situación de los jugadores convocados se convirtiera en una auténtica novela que se prolongó durante varias horas.

Lo que inicialmente parecía un proceso habitual de incorporación al combinado nacional terminó transformándose en un episodio de confusión institucional, mensajes contradictorios y negociaciones de última hora. En medio del caos, el Guadalajara, encabezado por Amaury Vergara, mantuvo una postura firme ante los federativos , quienes terminaron cediendo debido a las inconsistencias que surgieron alrededor del manejo de la convocatoria y los tiempos de reporte de los futbolistas.

La presión ejercida desde la directiva rojiblanca provocó que la situación diera un giro inesperado, obligando a la Federación a replantear decisiones que parecían tomadas. El duro posicionamiento del mandamás del Rebaño Sagrado terminó por inclinar la balanza en un conflicto que expuso la falta de coordinación y claridad entre las partes involucradas.

Javier Aguirre desató la polémica

Todo comenzó durante una conferencia de prensa encabezada por el técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, quien explicó la situación de los jugadores convocados y dejó entrever que los futbolistas únicamente podrían disputar los encuentros de ida con sus respectivos clubes en la Copa de Campeones antes de integrarse a la concentración nacional.

“Es prioridad; esa concentración va a estar por encima incluso de una semifinal de Champions. Nosotros nos construimos el día seis, no el cuatro ni el cinco. Ahí, en Champions, se fueron cinco y siete jugadores; ahora regresan cinco conmigo el seis, mientras que el siete ya no estaría. Todo está aprobado por todas las partes. La prioridad está clara”, señaló.

Las palabras del estratega parecían marcar una línea clara sobre el manejo de los seleccionados y daban a entender que, tras sus compromisos iniciales, los jugadores deberían incorporarse inmediatamente al Tricolor para comenzar el trabajo en el Centro de Alto Rendimiento.

Sin embargo, previo al juego de Toluca comenzaron a surgir distintas versiones en medios nacionales que aseguraban que la Federación había autorizado casos específicos para que algunos futbolistas tuvieran actividad. Entre los nombres mencionados aparecieron los de Alexis Vega y Jesús Gallardo, quienes supuestamente contaban con permiso para continuar trabajando con sus clubes antes de reportar con la Selección.

En medio de toda esa incertidumbre, tanto Vega como Gallardo aparecieron entrenando con normalidad con Toluca, situación que alimentó todavía más las especulaciones sobre un posible acuerdo entre clubes y la Selección Mexicana.

Chivas exigió claridad a la FMF

En Verde Valle, la situación comenzó a generar inquietud. La directiva de Chivas intentó establecer comunicación con la FMF para aclarar el panorama y conocer con exactitud cuáles eran las condiciones bajo las que sus jugadores debían reportar al combinado nacional. Sin embargo, de acuerdo con lo trascendido, el club rojiblanco no recibió una respuesta inmediata, lo que incrementó la molestia y la incertidumbre dentro de la institución.

La falta de claridad provocó que el presidente del Guadalajara, Amaury Vergara, solicitara a los jugadores convocados presentarse en las instalaciones de Verde Valle mientras se resolvía oficialmente la situación con la Federación.

Desde las primeras horas del día, los futbolistas acudieron al entrenamiento junto al resto del plantel . El ambiente en las instalaciones rojiblancas estuvo marcado por la expectativa y la tensión, ya que hasta ese momento seguían existiendo dudas sobre si los seleccionados permanecerían con el club o tendrían que abandonar de inmediato la concentración rojiblanca.

Mientras tanto, la conversación en medios y redes sociales continuaba creciendo. La posibilidad de que algunos jugadores permanecieran más tiempo con sus equipos abrió nuevamente el debate sobre la relación entre la Selección Mexicana y los clubes de la Liga MX, especialmente en momentos donde las instituciones buscan contar con planteles completos en instancias decisivas de competencia.

La Federación endureció su postura

Con el paso de las horas, la situación dio un giro definitivo. La Federación Mexicana de Futbol emitió un comunicado oficial en el que dejó clara su postura : todos los futbolistas convocados debían reportar ese mismo miércoles en el Centro de Alto Rendimiento y cualquier jugador que no se presentara quedaría automáticamente fuera de la convocatoria nacional.

El mensaje fue interpretado como una postura firme de la Federación para evitar cualquier tipo de excepción o negociación adicional con los clubes. La publicación del comunicado terminó por acelerar las decisiones dentro de Guadalajara.

Poco después de conocerse la postura oficial de la FMF, el Guadalajara emitió un comunicado para aclarar la situación de sus futbolistas convocados. En el documento, el club rojiblanco aseguró que sus jugadores reportarían en tiempo y forma con la Selección Mexicana, además de reiterar su disposición para colaborar con el combinado nacional.

Posteriormente, los futbolistas convocados comenzaron a abandonar las instalaciones de Verde Valle. Ninguno ofreció declaraciones a los medios de comunicación que permanecían a las afueras del club, manteniendo total hermetismo respecto a lo ocurrido durante las horas previas. Minutos más tarde también salió Amaury Vergara, quien evitó detenerse ante la prensa y se retiró sin responder preguntas relacionadas con el conflicto entre el club y la Federación.

Dentro del entorno rojiblanco existía molestia por la falta de comunicación clara desde el inicio del tema; sin embargo, la respuesta del conjunto rojiblanco se convirtió en un duro golpe al manejo de los dirigentes de la Selección Mexicana , quienes terminaron por mantener el orden y los tiempos establecidos para la concentración nacional.

El conflicto terminó con el reporte al Tri

Cuando parecía que el episodio había terminado, todavía faltaba un último movimiento. Horas después de abandonar las instalaciones del club, los jugadores de Chivas regresaron nuevamente a Verde Valle para organizar su traslado conjunto rumbo al Centro de Alto Rendimiento, donde finalmente partieron juntos para reportar con la Selección Mexicana.

Lo que comenzó como un tema administrativo alrededor de una convocatoria terminó exhibiendo la compleja relación que existe entre los dirigentes del futbol mexicano, especialmente cuando los calendarios se cruzan y los equipos buscan mantener a sus mejores jugadores el mayor tiempo posible.

Al final, los jugadores rojiblancos terminaron incorporándose al Tricolor , pero el episodio dejó múltiples cuestionamientos sobre la comunicación entre las partes y la manera en que se manejó una situación que, durante varias horas, mantuvo en vilo tanto a Chivas como al entorno de la Selección Nacional.

SV