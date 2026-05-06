¿Quién autorizó al Toluca jugar con Alexis Vega y Jesús Gallardo?

Mikel Arriola , la figura clave en la autorización para que Toluca jugará con sus seleccionados. La controversia en torno a la participación de jugadores seleccionados en partidos con sus clubes ha puesto el foco en el presidente de la liga.

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Según las declaraciones, fue Mikel Arriola quien autorizó al Toluca a jugar con sus seleccionados, específicamente con Alexis Vega y Jesús Gallardo, una decisión que ha generado un considerable debate y que, según se indica, requerirá muchas explicaciones por su parte.

La autorización de Arriola a Toluca: ¿Ventaja o error?

La información revela que Arriola fue el hombre que le autorizó a Toluca jugar con sus seleccionados. Esta autorización se basó en el acta que se levantó en la pasada asamblea de dueños.

Dicha acta, según se menciona, establece que "Solamente torneo, solamente la liguilla se juega sin seleccionados" . De esta cláusula se habría agarrado el Toluca para justificar su postura.

Se afirma que Mikel Arriola fue quien autorizó el permiso a Toluca, y que el club no actuó de manera unilateral. Se sugiere que Toluca vio una oportunidad y la tomó , preguntándose "¿por qué no?".

Sin embargo, también se plantea que hubo otra oportunidad para hacer lo correcto , permitiendo que los jugadores fueran eliminados de la convocatoria, ya que "una semana más, una semana menos no te da nada".

De autorizar a "arreglar" el problema

La situación se agrava al señalar que el mismo Mikel Arriola, quien ocasionó todo este problema, fue puesto a "arreglarlo" a la 1 de la mañana . Esto subraya la percepción de que Arriola no solo estuvo involucrado en la decisión inicial, sino también en la gestión posterior de la controversia.

La información es contundente al reiterar que es Arriola quien le autorizó a Toluca poder jugar y concentrar a sus dos jugadores desde el lunes por la tarde.

La percepción del presidente de la liga es la de un político , una figura que en la política "normalmente haces eso", lo que sugiere una crítica a su forma de actuar en este contexto.

La autorización para que Toluca jugara con Alexis Vega y Jesús Gallardo provino directamente del presidente de la liga. Su decisión se fundamentó en una interpretación del acta de la asamblea de dueños, y su papel ha sido objeto de escrutinio , con la expectativa de que deba ofrecer explicaciones detalladas sobre su intervención en este asunto.

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