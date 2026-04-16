Real Madrid: Arbeloa critica el arbitraje en la Champions League

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, criticó la expulsión de Eduardo Camavinga al final del choque ante el Bayern Múnich y dijo que el árbitro “se cargó“ una eliminatoria y un partido muy bonito.

Camavinga fue expulsado en el minuto 86 tras ver una cartulina amarilla por retener el balón después de cometer una falta. Después, en declaraciones a Movistar Plus, Arbeloa criticó la decisión del colegiado.

“No se puede expulsar a un jugador por una cosa así. Creo que el árbitro no sabía que tenía tarjeta y se ha cargado una eliminatoria y un partido que era muy bonito e igualado y estaba en todo lo alto”, declaró.

“Ha sido un gran partido de mis jugadores. Lo siento por ellos, por el esfuerzo que han hecho y los madridistas que han venido aquí y los que están en sus casas. Me duele porque el Real Madrid no va a ganar la decimosexta este año. Estoy muy orgulloso de lo que ha hecho el equipo, el trabajo que han hecho. Se han dejado el alma y volvemos a Madrid con nuestro escudo porque lo han dado todo”, agregó.

Además, indicó que el Real Madrid tuvo alguna ocasión en la segunda parte por cerrar el partido y declaró que justo antes del gol de Luis Díaz, el 3-3, hizo dos cambios que no fueron efectivos porque el tanto del colombiano acabó con todo.

Arbeloa no ha podido dirigir al Real Madrid hacia un título. Perdió la Copa del Rey y este miércoles la Liga de Campeones. La Liga, está lejos, a nueve puntos del Barcelona, el líder. El técnico blanco, tras lamentar la decisión arbitral que expulsó a Camavinga, habló sobre su futuro:

“Desde que me he sentado en esta silla ha sido no para demostrar mi nivel como entrenador. No he querido ganar con mis decisiones, si no ayudando a nuestros jugadores. Nos hemos enfrentado a muchos equipos, al City, al Atletico o al Bayern. Tienen el sello de sus entrenadores, este no sé qué sello tiene mío. Esos ejemplos tienen más sello, como tenía el Castilla en mi caso. Siempre he ayudado al club de la manera que he podido y así será hasta el último día”, dijo.

Por su parte, Vincent Kompany, entrenador del Bayern, afirmó que siempre han “tenido la sensación de que llegaría” su “momento”

“Ha sido un partido muy emotivo. Tuvimos mucha posesión y siempre tuvimos la sensación de que podíamos marcar. Pero el Real Madrid es el Real Madrid. Siempre supone una amenaza”, dijo.

Cuando se le preguntó si el partido de esta noche había sido el más importante de su carrera como entrenador, Vincent Kompany respondió: “Sí, pero el próximo partido es el más importante. Seguimos adelante”.