Dónde ver EN VIVO Betis vs Braga por los cuartos de final de la Europa League 2026

El Real Betis recibe en La Cartuja al Sporting Braga para disputar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League, con la serie empatada 1-1.

En la ida, disputada el 8 de abril en Portugal, los andaluces rescataron el empate con un gol de Cucho Hernández al minuto 61, después de que Florian Grillitsch pusiera al frente a los locales en el minuto 5.

El Betis, que sólo ha ganado uno de sus últimos 10 partidos, se apoya en su afición para intentar revertir su mala racha.

"Ningún bético vive la actual mala racha ni con pesimismo ni con desilusión", afirmó Manuel Pellegrini, técnico de los verdiblancos, quien pidió a sus jugadores que "el exceso de motivación no lleve a cometer errores".

Se espera un lleno total en el estadio La Cartuja, el tercero más grande de España, con capacidad para 70 mil personas.

Pellegrini anticipa "a un Sporting Braga con mucha posesión de balón", ya que se trata de un rival al que "le gusta preparar bien la jugada para llegar al campo contrario. Es un equipo técnicamente muy dotado", frente al que no se considera favorito porque "a estas alturas de la Europa League nadie lo es".

El entrenador del SC Braga, Carlos Vicens, durante la rueda de prensa celebrada previa al partido de vuelta de cuartos de final de Liga Europa. EFE/J. Muñoz

Del lado portugués, restan importancia al ambiente:

"El estadio va a estar lleno. Pero si entras al campo con alguna duda de que el equipo no puede pasar, es una mentalidad errónea", declaró Víctor Gómez, quien consideró que deben "evadirse de la presión de esos aficionados del Betis que van a animar a los suyos".

"Nosotros también tendremos a los nuestros, que nos van a ayudar cuando lo necesitemos", añadió el lateral derecho del Sporting Braga, quien considera que su equipo debe tener personalidad y ganar el partido para avanzar a semifinales.

Por su parte, el entrenador del Sporting Braga, Carlos Vicens, recordó la historia del club, que ya alcanzó esta instancia en 2011, cuando fue eliminado por el Porto.

"Cuando eres entrenador del Braga, sabes que cada escenario es diferente. Sabes el tamaño del club que representas y sales a ganar cada partido", recalcó Vicens.

El preparador del Braga informó que su máximo goleador, el uruguayo Rodrigo Zalazar, quien no jugó la ida por lesión, ha viajado con el equipo, aunque "no está al cien por ciento", ya que "lleva una sesión y media con el grupo. También ha realizado otros trabajos en el campo, pero tiene una gran ambición de ayudar".

Isco podría volver a jugar

Pellegrini anunció que Isco Alarcón, capitán del conjunto verdiblanco, "está dentro de los 23 citados" para el partido, tras casi cinco meses de baja por lesión.

El técnico chileno señaló que Isco "ha ido avanzando en su recuperación", pero advirtió que "no hay que apurarlo más de la cuenta". Aunque está convocado, "seguramente no esté para muchos minutos, ni siquiera para un tiempo completo".

Pellegrini insistió en que "no hay que exigirle antes de tiempo" y subrayó que, aunque "tener en el banquillo a un jugador de su calidad siempre es importante", solo había "otros veintidós futbolistas disponibles", por lo que nadie en plenitud física quedó fuera para incluirlo.

¿Cuándo y dónde ver la vuelta de Betis vs. Braga?

Fecha: Jueves 16 de abril

Horario: 13:00 horas

Canal: DAZN/ViX

Alineaciones probables para el Betis vs. Braga

Betis: Pau López; Bellerín, Bartra, Llorente, Ricardo Rodríguez; Amrabat, Marc Roca, Fornals; Antony, Cucho Hernández y Ez Abde.

SC Braga: Hornicek; Lagerbielke, Carvalho, Arrey-Mbi; Gómez, Grillitsch, Baptiste, Moutinho; Horta, Martínez y Víctor.

