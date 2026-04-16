Este jueves 16 de abril de 2026, la actividad de futbol presenta partidos en distintas competiciones que abarcan desde torneos europeos hasta competencias sudamericanas. La jornada ofrece encuentros desde temprano, ideales para quienes viven pegados a una pantalla y necesitan su dosis diaria de futbol.

Entre los encuentros más destacados del día aparecen los cruces de cuartos de final en la Europa League y la Conference League, además de una nueva fecha en la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Con opciones en televisión y plataformas de streaming, los aficionados tendrán muchas alternativas para ver en vivo los partidos de este jueves 16 de abril de 2026. Aquí en EL INFORMADOR te dejamos la agenda del día para que consideres cuáles, dónde y a qué hora ver los duelos de futbol.

Partidos HOY jueves 16 de abril de 2026 - Conference League EN VIVO

AZ Alkmaar vs Shakhtar Donetsk | 10:45 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Fiorentina vs Crystal Palace | 13:00 | Canal por confirmar |

AEK FC vs Rayo Vallecano | 13:00 | Canal por confirmar |

Strasbourg vs Mainz 05 | 13:00 | Canal por confirmar |

Partidos HOY jueves 16 de abril de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

Lanús vs Always Ready | 16:00 | Disney+ Premium |

Palmeiras vs Sporting Cristal | 16:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Flamengo vs Medellín | 18:30 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Peñarol vs Platense | 18:30 | Disney+ Premium |

Partidos HOY jueves 16 de abril de 2026 - Copa Sudamericana EN VIVO

RB Bragantino vs Blooming | 18:30 | Disney+ Premium |

Cienciano vs Puerto Cabello | 20:00 | Disney+ Premium |

Partidos HOY jueves 16 de abril de 2026 - Europa League EN VIVO

Celta vs Freiburg | 10:45 | Canal por confirmar |

Real Betis vs SC Braga | 13:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Aston Villa vs Bologna | 13:00 | Canal por confirmar |

Nottingham Forest vs Porto | 13:00 | Canal por confirmar |

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de cada encuentro. A lo largo de la jornada, te ofreceremos actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México, incluyendo reacciones, estadísticas y el contexto necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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