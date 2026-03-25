Tigres anuncia la salida del presidente Mauricio Culebro; ya hay sucesor

Tigres UANL dio a conocer que Mauricio Culebro concluirá su gestión como presidente del club a partir del 1 de junio. Iniciará una nueva etapa profesional como presidente de futbol soccer de AMB Sports and Entertainment, propietarios del Atlanta United en la MLS, del equipo de expansión de Atlanta en la NWSL, de los Atlanta Falcons y del Estadio Mercedes Benz, entre otros.

A partir del 1 de junio, Carlos Emilio González asumirá el cargo de presidente de Tigres , reportando a Mauricio Doehner, presidente del Comité de Enlace Cemex-Sinergia Deportiva.

Tigres agradece a Culebro su exitosa gestión

En el comunicado, el club del norte reconoció la labor de Mauricio Culebro, quien estuvo al frente de la escuadra universitaria durante cinco años .

"Bajo su liderazgo, el club alcanzó importantes logros deportivos y avances estructurales, entre los que destacan:

Tres finales en Liga MX varonil y un campeonato

Campeón de Campeones varonil

Campeones Cup

Cinco finales en Liga MX Femenil y cuatro campeonatos

Tres Campeones de Campeones femenil"

Tigres reconoció que durante la gestión de Culebro se logró "la profesionalización de los procesos institucionales, el fortalecimiento de las fuerzas básicas, el desarrollo de infraestructura deportiva", en los que se mencionan al Centro de Entrenamiento y el centro de entrenamiento del equipo femenil.

El club del norte destacó que gracias al trabajo de Mauricio Culebro la institución alcanzó proyección a nivel internacional y logró la consolidación del perfil Tigres.

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El sucesor de Culebro: Carlos Emilio González

¿Quién quedará a cargo de la presidencia de Tigres UANL? Se trata de Carlos Emilio González, "un ejecutivo con amplia trayectoria internacional y más de tres décadas de experiencia liderando operaciones de Cemex en distintos mercados en cuatro continentes" .

Tigres destacó que se trata de un perfil capaz de combinar "visión estratégica, liderazgo y capacidad de ejecución", cualidades que el club considera claves para liderar la "nueva etapa de crecimiento institucional".

"Asumir la presidencia del club Tigres representa el mayor honor de mi vida profesional. Integrarme a una institución con tanta historia, impacto social y relevancia en el futbol implica una gran responsabilidad, que asumo con gran compromiso", señaló.

A partir de la misma fecha, y como parte de los cambios dentro de la institución, Carlos Valenzuela asumirá el cargo de vicepresidente ejecutivo del club.

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FF