El pasado lunes, la Selección de Nueva Caledonia inició sus entrenamientos en Guadalajara, en la casa de los Zorros del Atlas; el conjunto se prepara para enfrentarse contra Jamaica por permanecer en la Copa Mundial 2026 de la FIFA y, aunque "todo puede pasar", nadie contaba con un accidente que requiriera auxilio médico .

Por desgracia, uno de los elementos del equipo de asistentes de Nueva Caledonia sufrió un percance que necesitó de personal de la salud para ser atendido. Según fuentes cercanas al desafortunado evento, se trata de Jean Sabot, doctor de la selección perteneciente a la Confederación de Futbol de Oceanía (OFC) .

Accidente con integrante del cuerpo médico de Nueva Caledonia. X / @medranoazteca

Lo que se sabe del desafortunado accidente de Jean Sabot

Hasta el momento, la información es limitada, pero se sabe que Sabot habría caído en el autobús del equipo dentro de las instalaciones de la Academia AGA en Zapopan, por lo que fue valorado hospitalariamente.

Todo indica que el integrante del cuerpo médico habría sufrido una fractura de cadera y se estaría valorando una operación.

Lo que debes saber sobre el repechaje Nueva Caledonia vs Jamaica

El partido de repechaje, la Semifinal de las Clasificatorias para el Mundial, está programado para las 21:00 horas. El ganador disputará su boleto a la justa mundialista contra la República Democrática del Congo; quien gane este partido avanzará al Grupo K con Colombia, Portugal y Uzbekistán.

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¿Dónde ver EN VIVO el partido de repechaje mundialista en Guadalajara?

Nueva Caledonia vs Jamaica

Fecha: Jueves 26 de marzo, 21:00 horas

Sede: Estadio AKRON

Transmisión: TUDN, ViX Premium, FIFA+ y DAZN

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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