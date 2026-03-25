La Selección de Bolivia, dirigida por Óscar Villegas, enfrentará este 26 de marzo a Surinam, en un partido de vida o muerte para su sueño, cuyo ganador se colocará a un paso de jugar la Copa Mundial 2026. Para que no te lo pierdas, te decimos dónde verlo en vivo, así como algunos detalles como las alineaciones probables y el horario del partido.

Así llegan Bolivia y Surinam al partido

Con una combinación de jóvenes talentosos y veteranos, la Selección de Bolivia saltará al campo del Estadio BBVA en Monterrey, Nuevo León, en México, con el propósito de mejorar su contundencia, el mal del equipo en los últimos meses, para tratar de superar al rival y enfrentar el 31 de este mes a Irak por el pase al Mundial 2026.

Colocados en el lugar 76 del ránking de la FIFA, los bolivianos vencieron el pasado mes de septiembre a Brasil por 1-0 para asegurar su pase a la repesca, en la que el cuadro buscará regresar a una Copa del Mundo, después de 32 años.

Esa victoria aumentó la autoestima del grupo, que viene de golear este mes por 3-0 a Trinidad y Tobago.

Bolivia tiene como líder al centrocampista de 21 años Miguel Terceros, del Santos de Brasil, quien comandará este jueves el ataque del equipo que tratará de poner en práctica la filosofía de su entrenador de mostrar un futbol con armonía en el que los jugadores disfruten el juego.

El duelo de mañana será duro para los bolivianos. Aunque aparece en el lugar 122 de la lista mundial, Surinam se ha reforzado con figuras neerlandesas como el delantero Joël Piroe, del Leeds de la Premier League, y el defensa Melayro Bogarde, del Lask Linz, de Austria.

Los surinameses terminaron en el segundo lugar de su grupo en la eliminatoria de Concacaf, detrás de Panamá, con el cual empataron los dos partidos. Ante Bolivia, apostarán a mantener el orden y estar atentos a contraatacar, algo que el equipo hace bien.

El seleccionador neerlandés Hen Ten Cate, de 71 años, llega confiado al partido, en el que se considera favorito, según sus declaraciones a los medios.

"No creo que Bolivia sea capaz de sorprendernos", dijo el estratega, aunque reconoció que el rival posee figuras con talento, Terceros la principal.

¿Qué pasará con el ganador del partido en Monterrey?

La selección que resulte ganadora de este encuentro enfrentará el próximo martes 31 de marzo a Irak y de esa serie, el vencedor obtendrá un boleto al Mundial 2026, en el que jugará en el grupo I contra Francia, Senegal y Noruega.

Alineaciones probables Bolivia vs Surinam

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Huquín, Roberto Carlos Fernández; Gabriel Villamil, Robson Matheus, Ramiro Vaca, Miguel Terceros; Enzo Monteiro, Juan Godoy, Víctor Abgrego. DT: Óscar Villegas.

Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Huquín, Roberto Carlos Fernández; Gabriel Villamil, Robson Matheus, Ramiro Vaca, Miguel Terceros; Enzo Monteiro, Juan Godoy, Víctor Abgrego. DT: Óscar Villegas. Surinam: Etienne Vaessen; Liam van Gelderen, Myenty Abena, Shaquille Pinas, Melayro Bogarde; Dion Malone, Kenneth Paal, Denzel Jubitana; Sheraldo Becker, Richonell Margaret, Joël Piroe. DT: Hen Ten Cate.

Dónde ver EN VIVO el partido del repechaje Bolivia vs Surinam - Mundial 2026

Fecha y hora: Jueves 26 de marzo, 16:00 horas

Jueves 26 de marzo, 16:00 horas Estadio: BBVA, Monterrey, Nuevo León

BBVA, Monterrey, Nuevo León Transmisión: DAZN, FIFA+, TUDN, ViX Premium

*Con información de EFE

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

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