La Selección de Nueva Caledonia intentará mantener vivo el sueño de disputar su primera Copa del Mundo cuando enfrente a Jamaica en el repechaje rumbo al Mundial 2026. El duelo se jugará este jueves en el Estadio AKRON de Guadalajara, donde el conjunto oceánico buscará dar la sorpresa ante un rival con mayor experiencia internacional. Te contamos dónde ver el duelo en vivo.

Así llegan Nueva Caledonia y Jamaica al partido

El equipo dirigido por Johann Sidaner llega como una de las historias más llamativas del proceso eliminatorio, luego de eliminar a Tahití en las clasificatorias de Oceanía. Con una base de jugadores semiprofesionales y una población menor a 300 mil habitantes, Nueva Caledonia saltará al césped como una de las sorpresas de esta instancia, aunque con la motivación de hacer historia.

Por su parte, Jamaica arrancará como favorito. El conjunto comandado por Rudolph Speid cuenta con futbolistas que militan en ligas importantes a nivel internacional, principalmente en Inglaterra y Estados Unidos. Su objetivo es regresar a una Copa del Mundo tras su única participación en Francia 1998.

Entre sus figuras destacan el portero Andre Blake, capitán y referente del Philadelphia Union de la MLS, así como Leon Bailey, atacante del Aston Villa, y Demarai Gray, quienes aportan desequilibrio en ofensiva.

¿Qué pasará con el ganador del partido en Guadalajara?

El ganador de este partido avanzará a una última ronda del repechaje, donde enfrentará a la República Democrática del Congo por el último boleto disponible al Grupo K del Mundial 2026, donde ya lo esperan Colombia, Portugal y Uzbekistán.

Alineaciones probables Nueva Caledonia vs Jamaica

Nueva Caledonia: Rocky Nyikeine; Bernard Iwa-Lössi, Henri Welepane-Magenta, Fonzy Ranchain, Morgan Mathelon; Angelo Fulgini, Jekob Jeno, Joris Kenon, Didier Simane; Cesar Zeoula, Georges Gope. DT: Johann Sidaner.

Rocky Nyikeine; Bernard Iwa-Lössi, Henri Welepane-Magenta, Fonzy Ranchain, Morgan Mathelon; Angelo Fulgini, Jekob Jeno, Joris Kenon, Didier Simane; Cesar Zeoula, Georges Gope. DT: Johann Sidaner. Jamaica: Andre Blake; Ian Fray, Ethan Pinnock, Damion Lowe, Amarii Bell; Isaac Hayden, Kasey Palmer, Bobby Reid; Leon Bailey, Demarai Gray, Renaldo Cephas. DT: Rudolph Speid.

Dónde ver EN VIVO el partido del repechaje Nueva Caledonia vs Jamaica - Mundial 2026

Fecha y hora: Jueves 26 de marzo, 21:00 horas

Jueves 26 de marzo, 21:00 horas Estadio: AKRON, Guadalajara, Jalisco

AKRON, Guadalajara, Jalisco Transmisión: DAZN, FIFA+, TUDN, ViX Premium

*Con información de EFE

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

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