El repechaje rumbo al Mundial de 2026 tendrá como una de sus sedes a Monterrey, en México, donde se disputarán dos partidos en la lucha por un boleto a la justa internacional. Para que no te los pierdas, aquí te decimos qué encuentros se jugarán, a qué hora y dónde verlos en vivo.

Los partidos de repechaje intercontinental representan una de las últimas oportunidades para que distintas selecciones consigan su lugar en la Copa del Mundo. En esta fase, equipos de diferentes confederaciones se enfrentan en duelos de alta tensión, donde no hay margen de error.

En el caso de Monterrey, la ciudad será anfitriona de dos de los enfrentamientos programados dentro de esta etapa, además de que será una sede dentro de la organización del torneo que se celebrará el próximo verano en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Qué partidos del repechaje del Mundial 2026 se juegan en Monterrey?

En territorio mexicano, específicamente en Monterrey, se disputará parte del repechaje intercontinental. El Estadio BBVA (o Monterrey, como se le llamará durante la Copa del Mundo) albergará el choque entre Bolivia y Surinam, duelo que definirá al equipo que avanzará a la siguiente fase para enfrentar a Irak, ya instalado en la final de esta llave.

El formato contempla partidos a eliminación directa. El ganador entre Bolivia y Surinam se medirá a la selección asiática en busca de uno de los últimos boletos disponibles para el Mundial 2026.

Bolivia vs Surinam, jueves 26 de marzo

Ganador vs Irán, martes 31 de marzo

¿Dónde ver EN VIVO los partidos del repechaje al Mundial 2026 en Monterrey?

Los aficionados podrán seguir este partido a través de distintas plataformas, tanto en televisión como en streaming.

Según la última información, los partidos del repechaje intercontinental que se llevarán a cabo en México, incluido Monterrey, se podrán ver en televisión restringida, streaming e Internet.

Bolivia vs Surinam

Fecha: Jueves 26 de marzo, 16:00 horas

Jueves 26 de marzo, 16:00 horas Estadio: BBVA, Monterrey, Nuevo León

BBVA, Monterrey, Nuevo León Transmisión: TUDN, ViX Premium, FIFA+ y DAZN

Ganador vs Irán

Fecha: Martes 31 de marzo, por confirmar

Martes 31 de marzo, por confirmar Estadio: BBVA, Monterrey, Nuevo León

BBVA, Monterrey, Nuevo León Transmisión: TUDN, ViX Premium, FIFA+ y DAZN

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