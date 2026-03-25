La detención de Julio Ibáñez en Sudáfrica ha desatado preguntas entre los comunicadores del deporte en México. De acuerdo con información publicada este miércoles 25 de marzo por Carlos Ponce de León en su columna del diario Récord, el reportero de TUDN habría sido detenido en circunstancias que hasta ahora no han sido esclarecidas. Además, el hecho llamó la atención porque ocurrió mientras el periodista realizaba una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.

Lo que se sabe de la detención de Julio Ibáñez en Sudáfrica

Julio Ibáñez, conocido como "El Profe", se encontraba en territorio sudafricano como parte de la cobertura de Televisa rumbo al Mundial de 2026, siguiendo a uno de los rivales de la Selección Mexicana. Durante la transmisión, tanto él como los espectadores observaron el momento en que un grupo de personas armadas ingresó a la habitación en la que se encontraba. Tras cuestionar lo que sucedía, la señal se interrumpió abruptamente, sin que se tuviera más información sobre su paradero o situación inmediata.

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Hasta el momento, ni TUDN ni el propio Julio Ibáñez han emitido una postura oficial sobre lo ocurrido. El incidente habría sucedido días antes, pero fue hasta hoy 25 de marzo cuando se dio a conocer públicamente. Tampoco se ha confirmado la situación legal del reportero ni las razones detrás de su presunta detención, lo que ha incrementado la preocupación dentro del gremio, que sigue a la espera de información clara.

El viaje de Ibáñez a Sudáfrica tenía como objetivo cubrir a la selección que será rival de México en el partido inaugural del Mundial 2026. El Tri debutará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, enfrentando precisamente al conjunto sudafricano, en un duelo que revive el antecedente del Mundial de 2010, cuando ambos equipos también se midieron en el arranque del torneo.

México y Sudáfrica, rivales del Grupo A en el Mundial 2026

En el sorteo realizado el pasado 5 de diciembre en Washington D. C., México quedó ubicado en el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje europeo que disputan Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda y República Checa. Bajo la dirección de Javier "El Vasco" Aguirre, la Selección Mexicana abrirá una Copa del Mundo por sexta ocasión en su historia, números que superan a los de potencias como Brasil y Alemania.

Además, la Ciudad de México será sede de un partido inaugural de Copa del Mundo por tercera vez. Sin embargo, a menos de 80 días de que las selecciones se enfrenten, la atención está puesta en la situación de Julio Ibáñez, a la espera de que se esclarezcan los hechos reportados desde Sudáfrica.

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