Champions League define semifinalistas entre misiones de remontada

La UEFA Champions League se prepara para una de sus noches más vibrantes este martes 14 de abril, cuando se definirán los primeros semifinalistas del torneo más prestigioso de Europa. Con el Barcelona recibiendo al Atlético de Madrid y el Liverpool al Paris Saint-Germain, la tensión está al máximo tras unos resultados de ida que dejaron a los equipos locales con la misión de lograr una remontada épica .

El Liverpool de Arne Slot regresa a casa con la pesada losa de un 2-0 en contra, sufrido en el Parque de los Príncipes. En el duelo de ida, el conjunto parisino fue superior gracias a las anotaciones de Désiré Doué y a una genialidad de Khvicha Kvaratskhelia, quien sentenció el partido al minuto 65.

Los “Reds” apelarán a la mística de Anfield, recordando noches históricas como la remontada ante el Barcelona en 2019. Sin embargo, el PSG llega en un estado de forma envidiable, castigando a sus rivales con transiciones veloces lideradas por Ousmane Dembélé. El Liverpool necesita ganar por tres goles de diferencia para avanzar directamente; un triunfo por dos goles enviaría el partido a la prórroga.

En la otra llave, el Atlético de Madrid de Diego Simeone dio un golpe de autoridad al vencer 2-0 al Barcelona en el Estadio Olímpico Lluís Companys (debido a las obras en el Camp Nou) . El partido de ida cambió radicalmente tras la expulsión del joven central azulgrana Pau Cubarsí al minuto 43. El “Cholo” aprovechó la superioridad numérica con goles de Julián Álvarez antes del descanso y de Alexander Sørloth al 70’.

El Barcelona, liderado por Hansi Flick, enfrenta el reto de romper el muro defensivo del Atlético en el Estadio Metropolitano. Para avanzar, el conjunto culé debe ganar por tres goles de ventaja. Un 2-0 a favor de los catalanes forzaría el tiempo extra, pero cualquier otro resultado o empate beneficiará a los colchoneros, que buscan su primera semifinal desde 2017.

La moneda está en el aire y, mientras los equipos españoles luchan por el honor nacional, en Inglaterra se espera un choque de estilos en el que el ataque total del Liverpool se medirá ante la solidez del actual campeón francés.

Criterios de desempate: si el “gol de visitante”

Es fundamental recordar que la UEFA eliminó la regla del gol de visitante hace ya varias temporadas. Esto significa que, si al término de los 90 minutos del partido de vuelta el marcador global está empatado (por ejemplo, un 2-0 para Liverpool o Barcelona), el encuentro se irá a tiempos extra de 15 minutos por lado. De persistir la igualdad, el semifinalista se definirá mediante la tanda de penales .

Lo que necesitan para avanzar

PSG y Atlético de Madrid avanzan con cualquier empate, victoria o incluso perdiendo por un gol de diferencia.

Liverpool y Barcelona deben ganar por al menos tres goles para clasificar en el tiempo regular. Si ganan exactamente por dos goles, habrá prórroga.

SV