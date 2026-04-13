Jalisco va por el histórico título 25 en Olimpiadas Nacionales

Jalisco se declara listo para pelear por su título consecutivo número 25 en las Olimpiadas Nacionales, pero también para ser subsede de la competencia del 18 de abril al 24 de mayo recibiendo disciplinas como atletismo, ciclismo, tiro deportivo y polo acuático, de las cuales buscará sacar provecho de su localía para acercarse al objetivo de mantenerse como el estado líder en materia deportiva.

A escasos días de que arranque una edición más de la Olimpiada Nacional, la delegación jalisciense se perfila como la más fuerte de la justa al estar conformada por 2 mil 313 atletas que competirán en 26 disciplinas con el objetivo de defender su reinado y proclamarse campeones por vigesimoquinto año al hilo.

CORTESÍA.

Este lunes, Fernando Ortega, director general de CODE Jalisco, y Carlos González, director del deporte competitivo de CODE Jalisco, hablaron sobre la meta que se estableció el estado que no es más que obtener el título y seguir marcando la pauta en el deporte nacional.

“Vamos por la 25. Representa una meta fundamental para el modelo del deporte de Jalisco, casi un cuarto de siglo de ser los número uno y de establecer un modelo integral”, indicó Ortega.

“La proyección que tenemos para lograr el título 25 es con 422 medallas de oro. Somos el único estado, a lo largo de la historia de la Olimpiada Nacional, que ha logrado pasar de las 400 medallas de oro”, destacó González.

Cabe destacar que, Jalisco llegará a esta Olimpiada Nacional luego de un 2025 que fue histórico , ya que rompió su propio récord de medallas de oro al alcanzar 481, para acumular un total de 1,074 preseas, repartidas también en 298 de plata y 295 de bronce.

Además, la selección auriazul se presentará con atletas que ya han tenido participación en grandes escenarios como las hermanas Suri, Mía y Lía Cueva, Etan Nuño, Paola del Real y Miranda Grana, entre otros.

CORTESÍA.

Disciplinas que se realizarán en Jalisco

Atletismo

Pentatlón

Boliche

Tiro deportivo

Polo acuático

Hockey sobre pasto

Skateboarding

Todas las modalidades de ciclismo

SV