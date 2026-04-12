Domingo, 12 de Abril 2026

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Jalisco registra 14 temblores en lo que va del fin de semana

Te compartimos la cifra más actualizada de los sismos registrados en el estado en lo que va de este fin de semana

Por: Fabián Flores

Tres municipios de Jalisco registran actividad sísmica en lo que va del fin de semana. ESPECIAL / SSN

Tres municipios de Jalisco registran actividad sísmica en lo que va del fin de semana. ESPECIAL / SSN

Durante el pasado 11 de abril y lo que va de este domingo 12, en tres municipios de Jalisco se han registrado un total de 14 temblores con magnitudes que van desde 2.8 y hasta 4.

Se trata de Casimiro Castillo, con tres sismos registrados; Cihuatlán, con nueve; y El Grullo, que acumula dos temblores.

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Se registran 14 sismos en Jalisco en lo que va del fin de semana

Sábado 11 de abril

Magnitud | Hora | Epicentro | Profundidad

Casimiro Castillo

  • 3.2 | 05:06 | 9 km al norte de Casimiro Castillo | 46 km

Cihuatlán

  • 4 | 06:46 | 134 km al suroeste de Cihuatlán | 15.7 km
  • 3.7 | 07:57 | 129 km al suroeste de Cihuatlán | 10 km
  • 3.6 | 09:47 | 120 km al suroeste de Cihuatlán | 5 km
  • 3.7 | 10:04 | 126 km al suroeste de Cihuatlán | 10 km
  • 2.8 | 14:14 | 42 km al oeste de Cihuatlán | 3.5 km
  • 3.5 | 20:51 | 88 km al noroeste de Cihuatlán | 36.9 km
  • 3.5 | 21:24 | 51 km al oeste de Cihuatlán | 5.6 km
  • 3.2 | 23:34 | 3 km al sureste de Cihuatlán | 3.8 km

El Grullo

  • 3 | 09:32 | 20 km al este de El Grullo | 9.3 km
  • 2.8 | 09:58 | 22 km al este de El Grullo | 42.9 km

Domingo 12 de abril

Magnitud | Hora | Epicentro | Profundidad

Casimiro Castillo

  • 3.2 | 01:43 | 5 km al sureste de Casimiro Castillo | 13.9 km
  • 3.3 | 01:48 | 6 km al norte de Casimiro Castillo | 19.9 km

Cihuatlán

  • 3.8 | 01:45 | 190 km al suroeste de Cihuatlán | 16.4 km

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¿Es normal que tiemble en Jalisco?

La respuesta es sí. Jalisco es un estado de México cercano a la colindancia de tres placas tectónicas, que son la Placa de Norteamérica, la de Rivera y la de Cocos, lo que mantiene particularmente al territorio del occidente en constante actividad sísmica regularmente leve, aunque tiene el potencial de ser fuerte o muy fuerte.

 Mapa de las placas tectónicas. Jalisco se encuentra cerca de la colindancia de tres de ellas. ESPECIAL / SSN
 Mapa de las placas tectónicas. Jalisco se encuentra cerca de la colindancia de tres de ellas. ESPECIAL / SSN

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