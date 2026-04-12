Durante el pasado 11 de abril y lo que va de este domingo 12, en tres municipios de Jalisco se han registrado un total de 14 temblores con magnitudes que van desde 2.8 y hasta 4 .

Se trata de Casimiro Castillo, con tres sismos registrados; Cihuatlán, con nueve; y El Grullo, que acumula dos temblores.

Se registran 14 sismos en Jalisco en lo que va del fin de semana

Sábado 11 de abril

Magnitud | Hora | Epicentro | Profundidad

Casimiro Castillo

3.2 | 05:06 | 9 km al norte de Casimiro Castillo | 46 km

Cihuatlán

4 | 06:46 | 134 km al suroeste de Cihuatlán | 15.7 km

3.7 | 07:57 | 129 km al suroeste de Cihuatlán | 10 km

3.6 | 09:47 | 120 km al suroeste de Cihuatlán | 5 km

3.7 | 10:04 | 126 km al suroeste de Cihuatlán | 10 km

2.8 | 14:14 | 42 km al oeste de Cihuatlán | 3.5 km

3.5 | 20:51 | 88 km al noroeste de Cihuatlán | 36.9 km

3.5 | 21:24 | 51 km al oeste de Cihuatlán | 5.6 km

3.2 | 23:34 | 3 km al sureste de Cihuatlán | 3.8 km

El Grullo

3 | 09:32 | 20 km al este de El Grullo | 9.3 km

2.8 | 09:58 | 22 km al este de El Grullo | 42.9 km

Domingo 12 de abril

Magnitud | Hora | Epicentro | Profundidad

Casimiro Castillo

3.2 | 01:43 | 5 km al sureste de Casimiro Castillo | 13.9 km

3.3 | 01:48 | 6 km al norte de Casimiro Castillo | 19.9 km

Cihuatlán

3.8 | 01:45 | 190 km al suroeste de Cihuatlán | 16.4 km

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¿Es normal que tiemble en Jalisco?

La respuesta es sí. Jalisco es un estado de México cercano a la colindancia de tres placas tectónicas, que son la Placa de Norteamérica, la de Rivera y la de Cocos, lo que mantiene particularmente al territorio del occidente en constante actividad sísmica regularmente leve, aunque tiene el potencial de ser fuerte o muy fuerte.

Mapa de las placas tectónicas. Jalisco se encuentra cerca de la colindancia de tres de ellas. ESPECIAL / SSN

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