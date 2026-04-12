Durante el pasado 11 de abril y lo que va de este domingo 12, en tres municipios de Jalisco se han registrado un total de 14 temblores con magnitudes que van desde 2.8 y hasta 4.Se trata de Casimiro Castillo, con tres sismos registrados; Cihuatlán, con nueve; y El Grullo, que acumula dos temblores.Magnitud | Hora | Epicentro | ProfundidadCasimiro CastilloCihuatlánEl GrulloMagnitud | Hora | Epicentro | ProfundidadCasimiro CastilloCihuatlánLa respuesta es sí. Jalisco es un estado de México cercano a la colindancia de tres placas tectónicas, que son la Placa de Norteamérica, la de Rivera y la de Cocos, lo que mantiene particularmente al territorio del occidente en constante actividad sísmica regularmente leve, aunque tiene el potencial de ser fuerte o muy fuerte. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF