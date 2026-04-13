SAT advierte sanciones para quienes reciban estas transferencias en abril 2026

El Servicio de Administración Tributaria no sanciona por recibir dinero en sí, pero sí analiza patrones como la frecuencia, los montos y la congruencia de los depósitos con la actividad económica declarada, lo que puede derivar en revisiones o penalizaciones.

De acuerdo con criterios fiscales vigentes, uno de los principales factores de riesgo se presenta cuando los ingresos reportados ante el SAT no coinciden con los movimientos bancarios . Por ejemplo, personas registradas sin actividad económica o con percepciones bajas que reciben depósitos constantes o elevados pueden activar alertas automáticas en los sistemas de supervisión. Asimismo, el uso recurrente de conceptos ambiguos como “apoyo”, “regalo” o “préstamo” puede ser interpretado como ingreso no declarado si no existe una justificación clara.

Transferencias que pueden generar alertas fiscales

Otro punto relevante es la creencia de que las transferencias entre familiares están exentas de control. Si bien ciertos donativos pueden no generar impuestos, deben cumplir condiciones específicas y, en algunos casos, ser reportados adecuadamente. De lo contrario, la autoridad puede clasificarlos como ingresos acumulables sujetos a gravamen.

El SAT también cuenta con información proporcionada periódicamente por las instituciones bancarias , que reportan saldos, movimientos relevantes y operaciones que superan determinados umbrales. Esto permite a la autoridad cruzar datos y detectar discrepancias entre lo declarado y los recursos que ingresan a las cuentas de los contribuyentes.

Un escenario frecuente bajo escrutinio es el de quienes realizan actividades económicas informales y reciben pagos mediante transferencias. Aunque esta práctica es común, los ingresos derivados deben declararse conforme a la normativa fiscal. Omitirlos puede resultar en requerimientos, multas o auditorías más exhaustivas.

Recomendaciones para evitar sanciones del SAT

Para reducir riesgos, especialistas recomiendan mantener coherencia entre los ingresos y el régimen fiscal registrado , emitir comprobantes fiscales cuando corresponda —por ejemplo, bajo esquemas como el Régimen Simplificado de Confianza—, detallar correctamente el concepto de cada operación y reportar todos los ingresos que no estén expresamente exentos.

En un contexto de creciente digitalización financiera, la autoridad tributaria ha fortalecido sus herramientas de análisis, lo que le permite rastrear operaciones con mayor precisión. Por ello, cumplir con las obligaciones fiscales y transparentar los movimientos bancarios se vuelve fundamental para evitar contingencias legales en el corto y largo plazo.

SV