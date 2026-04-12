Omar "N", exjugador de Chivas de Guadalajara, permanecerá en prisión preventiva luego de que un juez rechazara la solicitud de que pudiera continuar su proceso en libertad .

La medida será cumplimentada en el Penal de Puente Grande, Jalisco, y podría permanecer allí hasta dos años .

El trabajo de la defensa del caso de Omar "N"

Desde el pasado mes de noviembre de 2025, la defensa de Omar "N" solicitó a las autoridades encargadas del caso la ampliación del término de la investigación complementaria, según lo declaró José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco.

"Básicamente, lo que se plantea es que se requiere mayor tiempo para recabar información y que, francamente, sí, el plazo de un mes [no es] tan amplio para todas las partes, para que puedan recabar información", declaró el funcionario.

El presidente del Supremo Tribunal dijo que, por ley, el plazo máximo para recabar información para este tipo de juicios es de seis meses .

"Normalmente, en la primera audiencia, cuando se dicta la vinculación, el juez determina un plazo de acuerdo con lo que las partes le proponen, pero puede prorrogarse, es decir, puede irse ampliando sin que exceda del plazo de seis meses ", advirtió.

El presidente explicó que la defensa pidió dos meses más para recabar información y pruebas, y deberá informar a los tribunales si concluyó con todo lo que requiere para preparar su juicio; en caso de que no acabe, es posible justificar al juez que aún falta tiempo para preparar y recopilar pruebas .

Omar "N" seguirá su proceso encarcelado

La defensa legal del exdelantero había solicitado que enfrentara el procedimiento fuera de prisión, pero la petición fue rechazada por las autoridades competentes, quienes además ratificaron la prisión preventiva oficiosa.

Con esta resolución, Omar "N" seguirá privado de su libertad mientras se desahogan las etapas judiciales correspondientes .

¿Por qué Omar "N" fue vinculado a proceso y qué pruebas hay en su contra?

Juan Soltero, abogado de la supuesta víctima que denunció a Omar "N" por abuso sexual ante la Fiscalía de Jalisco, reveló cuáles son las pruebas en contra del exfutbolista y leyenda viva de Chivas de Guadalajara.

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Soltero describió que el 30 de septiembre de 2025, la madre de la víctima y la afectada acudieron a su despacho en busca de ayuda. Se presume que la madre era la pareja sentimental de Omar "N". Ella declaró que desconocía los hechos hasta ese mismo día, cuando la menor le confesó lo que había vivido: tocamientos constantes bajo la ropa con fines erótico-sexuales que no llegaron a la cópula, los cuales se remontan a 6 o 7 años atrás, cuando la joven tenía 10 años .

Según información emitida por la Fiscalía de Jalisco a través de un boletín, el Ministerio Público integró la carpeta con datos de prueba que motivaban la existencia de un delito tipificado como abuso sexual infantil y solicitó la orden de aprehensión que se cumplimentó el pasado 4 de octubre.

La carpeta de investigación que sostiene las acusaciones de la denuncia contiene:

La declaración de la menor.

La declaración de la madre.

Un dictamen psicológico favorable para la víctima.

Un video grabado por la víctima .

42 capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp, donde Omar "N" le enviaba mensajes condicionantes a la víctima como "si no lo haces, ya no les voy a ayudar, ya no voy a ayudar a tu mamá", "me voy a enojar", etc.

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FF